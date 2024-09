Darauf sollte man achten, wenn man Sonnenblumenkerne ernten will

Die Sonnenblumenkerne kann man schließlich ernten. Sie sind nicht nur für Vögel, Eichhörnchen und Co. gesund und lecker, sondern auch für uns.

Wie viele andere Erträge sollten auch Sonnenblumenkerne erst geerntet werden, wenn sie reif sind. Sind sie das nicht und man schneidet die Blüte zu früh vom Stiel, können die Samen nicht nachreifen und beginne zu faulen, sodass sie weder zum Verzehr noch für die Aussaat verwendbar sind.

Erst einige Zeit - etwa 30 bis 45 Tage - nach dem Verblühen der Sonnenblume können die Samen daher geerntet werden.

Beachten sollte man dabei, dass die Sonnenblumensamen von außen nach innen reifen. Vor der Ernte müssen daher auch die letzten Samen in den inneren Ringen reif sein.

Erkennen kann man die Erntereife an dem vollständig verwelkten Blütenkopf sowie an der dunklen und festen Schale der Kerne. Diese sitzen außerdem nur noch lose in dem Blütenteller, sodass sie sich ganz leicht lösen und herausschütteln lassen.