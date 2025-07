Das solltest Du zu Grünkragen an Tomaten wissen

Die geernteten Erträge sind meistens der ganze Stolz von Hobbygärtnern. Aber nicht immer handelt es sich um die perfekten Bilderbuch-Früchte. Was hat es beispielsweise mit Grünkragen an Tomaten auf sich?

Manchmal werden Tomaten am Stielansatz aber auch einfach nicht ganz rot. Bei einer ansonsten reifen, satt roten Tomate bleibt dieser Teil der Frucht grün bis gelblich. Das Fruchtfleisch ist an dieser Stelle fest.

Tomaten aus dem eigenen Garten können in der Wuchsform, Größe und Farbe variieren, und neben einigen harmlosen Mängeln auch fragliche Flecken, grüne Stellen oder sogar Fäulnis aufweisen.

Die genaue Ursache ist nicht immer eindeutig, jedoch sind meist Fehler in der Pflege verantwortlich.

Bei dem Grünkragen an Tomaten handelt es sich nicht um eine Krankheit oder einen Schädling wie einen Pilz oder Parasiten. Stattdessen ist diese Reaktion eine physiologische Störung.

Während eine Tomate reift, wird Chlorophyll in der Frucht abgebaut. Das passiert jedoch nicht, wenn es länger über 30 Grad ist. Bei diesen hohen Temperaturen können auch die Farbstoffe Carotin und Lycopin, die für die Rotfärbung verantwortlich sind, sowie das Reifehormon Ethylen nicht gebildet werden.

Das Fruchtfleisch ist an der betroffenen, grünen Stelle fest und geschmacklos. Dadurch sind Konsistenz und Geschmack der Frucht etwas beeinträchtigt. Allerdings kann man den Grünkragen der Tomate großzügig abschneiden.

Allerdings kann man dem Grünkragen an Tomaten vorbeugen.

Tomaten mit grünem Kragen kann man nicht behandeln. Die Makel lassen sich weder rückgängig machen noch kann die betroffene Stelle nachreifen, ganz gleich, ob am Strauch oder nach der Ernte.

Verhindern lassen sich die Mängel unter den richtigen Bedingungen und mit angemessener Pflege.

Standort

Tomaten gedeihen an einem sonnigen bis halbschattigen Standort, der täglich etwa sechs Stunden Sonne zulässt. An heißen Tagen kann insbesondere auf der Südseite eine Beschattung sinnvoll sein. Auch äußere Blätter sollten in diesem Fall zum Schutz stehen gelassen werden.

Die Pflanze muss außerdem möglichst windgeschützt stehen, jedoch gut belüftet werden können.

Boden

Der pH-Wert des Bodens sollte bei der Pflanzung nicht unter 6 liegen. Optimal ist ein neutraler bis leicht alkalischer pH-Wert von 7. Ist er zu niedrig, können Gesteinsmehl oder Algenkalk eingearbeitet werden.

Wässerung

Gieße die Erde um die Pflanze regelmäßig - am besten immer morgens zu etwa der gleichen Uhrzeit.