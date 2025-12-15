Warum Du Deinen alten Reisepass niemals einfach wegwerfen solltest

Ist er abgelaufen, sollte man einen alten Reisepass entsorgen, oder? Darf man ihn ✓ wegwerfen, ✓ entwerten oder ✓ behalten? Alle Infos verrät TAG24.

Von Nele Fischer

Vielleicht hast Du beim Aufräumen schon mal einen abgelaufenen Reisepass gefunden. Kann man ihn einfach wegwerfen oder wie genau sollte man einen alten Reisepass entsorgen? Ähnliche Artikel findest Du übrigens im Entsorgungsratgeber.

Wie sollte man einen alten Reisepass entsorgen?

Wo sollte man einen abgelaufenen Reisepass entsorgen? © Bildmontage: dpa/dpa-Zentralbild/Jens Wolf, dpa/Fernando Gutierrez-Juarez Wer einen neuen Reisepass beantragt oder abholt, kommt vermutlich gar nicht erst in die Situation, sich über die sachgemäße Entsorgung Gedanken zu machen. In der Regel wird man während des Termins bei der Behörde nach dem alten Pass gefragt. Dort kann man ihn dann ganz einfach, sicher und ordnungsgemäß entsorgen lassen. Entsorgen Ratgeber Kontoauszüge entsorgen: So vermeidest Du teure Fehler! Alternativ darf ein abgelaufener Reisepass auch im Restmüll entsorgt werden, woraufhin er letztendlich in Müllverbrennungsanlagen verbrannt wird. Bis dahin gilt es vor der Entsorgung jedoch eines zu beachten.

Achtung: In die Gelbe oder Blaue Tonne gehört ein abgelaufener Reisepass nicht!

Darf man einen Reisepass zerschneiden?

Wer einen ungültigen Pass nicht direkt beim Amt, sondern im Hausmüll entsorgt, darf und sollte ihn zunächst zerstören, um persönliche Daten unkenntlich und unzugänglich zu machen. Dazu kann man ihn in einen geeigneten Aktenvernichter geben oder ihn manuell in viele kleine Teile zerschneiden. Anschließend kann man einzelne Stücke zur Sicherheit verteilt entsorgen, anstatt sie zusammen in einen Müll zu werfen.



Darf man den alten Reisepass behalten?

Laut Bundesinnenministerium sind Reisepässe zum Schutz der eigenen Sicherheit und Reisefreiheit staatliches Eigentum und gehören der Bundesrepublik Deutschland. Weltenbummler müssen sich dennoch nicht von ihrer Stempelsammlung trennen und dürfen den Reisepass als Erinnerungsstück behalten. Ist man zum Beantragen eines neuen Passes beim Amt, kann man diesen Wunsch äußern, sodass der Pass nicht eingezogen, sondern lediglich entwertet wird. Dabei werden Löcher in den Pass gestanzt oder ganze Ecken abgeschnitten.

Wer beispielsweise Stempel aus vielen bereisten Ländern gesammelt hat, darf den alten Reisepass behalten. © 123RF/bezikus

Warum musst Du einen abgelaufenen Reisepass richtig entsorgen?

Ein Reisepass enthält wichtige persönliche sowie dokumentenbezogene Daten. Neben der eigentlichen Datenseite ist im Deckel außerdem ein Chip enthalten, der zusätzlich zu den genannten Daten auch biometrische Daten (darunter Fingerabdrücke) enthält. Zum Daten- und Missbrauchsschutz sollte man einen Reisepass also ordnungsgemäß entsorgen. Im schlimmsten, wenn auch unwahrscheinlichen Fall kann es durch eine fehlerhafte Entsorgung zum Identitätsdiebstahl kommen.