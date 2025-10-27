Viele machen es immer noch falsch: So sollte man eigentlich Kassenzettel entsorgen

Ob man sie will oder nicht: Kassenbons sammeln sich ganz schnell überall an. Wirft man sie weg, denkt man meist nicht groß darüber nach. Aber Achtung: Ganz achtlos sollte man Kassenzettel nicht entsorgen.

Bei Kassenbons handelt es sich um Thermopapier - einem speziellen Papier, das mit Chemikalien als Farbentwickler beschichtet ist und daher nicht bedruckt ist, sondern sich durch Hitze verfärbt.

Diese Farbentwickler sind Bisphenol A (BPA) und Bisphenol S. Ersterer gilt in der EU als besorgniserregender Stoff und darf seit 2020 nur noch in kleinen begrenzten Mengen enthalten sein.

Problematisch ist er vor allem aufgrund seiner endokrinen, hormonähnlichen Wirkung sowohl auf den menschlichen Körper und unsere Gesundheit als auch auf die Umwelt.

Er stört das Hormonsystem und beeinträchtigt unter anderem die Fruchtbarkeit sowie auch die Entwicklung von Babys im Mutterleib.

Daher darf er nicht in den Recyclingkreislauf kommen - zum Beispiel zu Recycling-Toilettenpapier verarbeitet und dann über das Abwasser in Gewässer gelangen.

Das ebenso enthaltene Bisphenol S ist dabei nicht zwingend besser, nur bisher weniger erforscht und daher noch nicht gesetzlich kontrolliert.

Wie Du diese Kassenzettel aus Thermopapier entsorgen solltest, erfährst Du nun.