Altöl entsorgen: Tipps, damit Du Dich nicht strafbar machst

TAG24 verrät Dir, warum die richtige Entsorgung so wichtig ist und wo Du Dein gebrauchtes Altöl entsorgen kannst.

Wenn es dann doch mal dazu kommt, stellt sich die Frage: Wo kann man Altöl entsorgen? Und schon dabei kann man einiges falsch machen - also aufgepasst!

Gerade mal, wer beim Auto den Ölwechsel selber durchführt, muss sich ab und an damit befassen. Abgesehen davon gibt es für die meisten Menschen im alltäglichen Leben kaum Berührungspunkte mit solchen Ölresten.

Macht man das selbst, anstatt in die Werkstatt des Vertrauens zu fahren, muss man das Altöl anschließend selbst entsorgen.

Altöl ist verbrauchtes Motor-, Getriebe- oder Hydrauliköl, das im Laufe der Nutzung verschmutzt wurde und seine chemischen Eigenschaften verändert hat. Das macht das Öl unbrauchbar. Altöl fällt also an, wenn nach 15.000 bis 50.000 Kilometern mit Deinem Auto das Öl gewechselt werden muss.

Was ist Altöl?

Gelangt Altöl durch das Entsorgen in oberirdische Gewässer, droht den Verursachenden ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Geht dieses bis ins Grundwasser, drohen, abhängig vom Bundesland, sogar bis zu 100.000 Euro.

Seit 2002 ordnet eine Verordnung daher die umweltgerechte Altölentsorgung an, die Recycling priorisiert. Demnach soll Altöl zu Basisöl aufbereitet werden, was zur Herstellung von Schmiermitteln und Brennmaterialien verwendet wird.

Die richtige Entsorgung ist dabei nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, denn Altöl ist giftig und somit ein Gefahrstoff. So kann laut Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz ein einziger Liter Altöl bis zu einer Million Liter Trinkwasser kontaminieren.

Um Umwelt und Tiere nicht zu gefährden, solltest Du Altöl richtig entsorgen. Nun erfährst Du, was Du auf keinen Fall machen solltest, sowie sachgemäße Alternativen.

Altöl darf nicht einfach achtlos weggeschüttet werden und weder im Hausmüll noch im Abfluss landen. Wie bereits erwähnt, darf es erst recht nicht in die Natur geschüttet werden, da das gravierende Konsequenzen hat und für den Verursacher teuer enden kann.

Generell müssen alle Handel mit Öl im Sortiment dieses auch wieder zurücknehmen. Annahmestellen können also Tankstellen, Baumärkte und Werkstätten sein. Das Geschäft, in dem man es gekauft hat, muss also haushaltsübliche Mengen grundsätzlich wieder annehmen, sofern man den Kassenbon vorlegen kann.

Oft sind Händler:innen jedoch auch nachsichtig und nehmen Altöl aus Gutmütigkeit auch ohne Bon an. Diese können in dem Fall jedoch auch eine Gebühr von circa fünf bis 15 Euro pro Liter fordern.

Kann oder will ein Handel das Altöl nicht annehmen, muss er eine Alternative zum Altöl-Entsorgen in der Nähe vorschlagen.