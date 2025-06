Nicht ganz ungefährlich: So sollte man Putzmittel entsorgen

Bei unsachgemäßer Entsorgung im Restmüll kann Reinigungsmittel austreten. Verschiedene Substanzen könnten sich dabei zu giftigen Verbindungen vermischen. Spätestens bei der Verbrennung können schädliche Dämpfe entstehen, die über die Luft zu Atemwegserkrankungen führen oder in die Atmosphäre gelangen können.

Außerdem setzen Reinigungsmittel im Abfluss den Klärwerken zu. In diesen sorgen bestimmte Bakterienkulturen für die Klärung des Abwassers. Sie werden aber durch aggressive Mittel angegriffen.

Über das Abwasser würden Reinigungsmittel ins Grundwasser gelangen. Werden Boden und Trinkwasser kontaminiert, ist das schädlich für Umwelt und Menschen. Die Bodenfruchtbarkeit und das ganze Ökosystem werden beeinflusst, was wiederum für Tiere und Pflanzen ein Risiko darstellt.

Putzmittel dürfen nicht in den Abfluss!

Von Küchenreinigern über Rohrreiniger und spezielle Badreiniger bis hin zu Toilettensteinen: Bei solchen Mitteln handelt es sich um Gefahrstoffe, also konzentrierte Chemikalien mit giftigen, ätzenden oder entflammbaren Eigenschaften. Deshalb gilt Vorsicht bei der Entsorgung.

Wie man alte Putzmittel entsorgen kann beziehungsweise wo man leere Flaschen, Dosen und Co. loswird, erfährst Du im Folgenden.

Will man leere Reinigungsflaschen entsorgen, sollte man letzte Putzmittelreste zunächst vollständig aufbrauchen.

Gefahrstoffe darf man generell nicht in den Abfluss schütten. Einzig die letzten Tropfen von Bio-Produkten mit anerkanntem Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel oder EU Ecolabel) dürfen in diesen kleinen Mengen in den Abfluss. Sie sind biologisch abbaubar, frei von toxischen Inhaltsstoffen und stark verdünnt.

Für die richtige Entsorgung der jeweiligen Verpackungen sollte man immer auf die Recycling-Hinweise auf ihnen achten.

Leere Flaschen von Reinigungsmitteln können in der Regel ganz einfach in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack entsorgt werden.