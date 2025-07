Hat nichts im Altglas verloren: Wo kannst Du Keramik entsorgen?

Restmüll

Geht ein Teller, eine Tasse, eine Schale, ein kleiner Blumentopf, eine Vase oder Ähnliches zu Bruch, dann kann man die kleine Menge an Keramik in der schwarzen Restmülltonne entsorgen. Keramik, Porzellan und Steingut gehören nicht in den Altglascontainer.

Wertstoffhof

Größere Mengen Keramik kann man auf dem örtlichen Wertstoffhof entsorgen, sofern man die Möglichkeit hat, diese zu transportieren.