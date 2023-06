Wie kann man eine Waschmaschine entsorgen? 6 Arten, sie loszuwerden

Eine Waschmaschine kann man nicht mal eben mit zur Mülltonne nehmen und wegwerfen. Wenn man sie loswerden will, können vor allem ihr Gewicht und ihre Größe zum Problem werden. Deswegen zeigt TAG24, wie man eine Waschmaschine entsorgen kann - trotz aller Hindernisse.

Je nachdem, für welche Option man sich entscheidet, müssen verschiedene Dinge beachtet werden. Die passenden Tipps dazu gibt's in diesem Artikel.

Für die beiden potenziellen Wege gibt es jeweils drei verschiedene untergeordnete Möglichkeiten. Insgesamt kann man also zwischen sechs Arten der Entsorgung wählen.

Korrekte Anlaufstellen gibt es dafür nicht an jeder Hausecke. Deswegen braucht man in der Regel ein ausreichend großes Auto, einen Hänger oder einen Transporter, um die Maschine von A nach B zu befördern. Zudem sollte man zum Tragen des Geräts mindestens zu zweit sein.

Die alte Waschmaschine gehört wegen ihrer Bauteile und ihrer Größe natürlich nicht in den Hausmüll. Aber wohin kann man sie denn bringen, wenn man sie selbst wegschmeißen möchte?

Vor allem in größeren Städten stehen mehrere Wertstoffhöfe bzw. Recyclinghöfe bereit, an denen man seine alte Waschmaschine abgeben kann. Größter Vorteil: Das Ganze ist kostenlos.

Waschmaschine entkalken: So einfach geht's

Wäsche in der Wohnung trocknen – 3 wichtige Tipps

Waschmaschine stinkt: So wird man Gerüche wieder los

Wer sich im Elektrofachhandel sowieso eine neue Waschmaschine besorgen will, der kann zwei Dinge auf einmal erledigen. Dann sind Elektrohändler nämlich oft verpflichtet, ein Altgerät derselben Art unentgeltlich anzunehmen und zu entsorgen.

Ob diese Pflicht greift, hängt jedoch von der Ladengröße ab. Kleinere Geschäfte, die nicht verpflichtet sind, bieten den Service oft freiwillig an - gegen Entgelt oder sogar kostenlos. Nachfragen lohnt sich.

Fahrt Ihr also in einen Laden, um eine neue Waschmaschine zu kaufen und direkt mitzunehmen, sollte Ihr vor der Abfahrt die alte Maschine einpacken. So spart Ihr Euch eine Extrafahrt.