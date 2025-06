Wohin mit ausrangiertem Geschirr? Entsorgen, spenden, verwerten

Da man das nicht täglich macht, ist oft unklar, wohin mit ausgedientem Porzellan-, Keramik- oder Glasgeschirr. Wird Geschirr im Hausmüll entsorgt? Darf bestimmtes Geschirr mit Altglas in den Container?

Ein Übermaß nach einem Haushaltszusammenschluss, unvollständige Sets, unpassende Farben oder einfach der Wunsch nach etwas Neuem - wer Geschirr entsorgen will, kann verschiedene Gründe haben.

Ausrangierte Teller und Tassen kann man in der Regel im Hausmüll entsorgen. Ausnahmen und Alternativen gibt es jedoch abhängig von Menge und Material.

Kleine, haushaltsübliche Mengen an Geschirr aus Keramik oder Porzellan können ganz unkompliziert im Hausmüll entsorgt werden.

Dabei gehören sie nicht in die gelbe Tonne, sondern in den Restmüll. Zum Schutz vor Verletzungen kann man Teile mit scharfen Kanten vorher in Zeitungspapier einwickeln.

Möchte man größere Mengen Porzellan oder Keramik entsorgen, kann man sie zum Wertstoffhof bringen.

So sollte man übrigens auch Glasgeschirr entsorgen, denn dieses darf nicht in Altglascontainer.