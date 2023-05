Blütenstaub entfernen: So werden Kleidung und Oberflächen wieder sauber

Der Staub von Blüten ist sehr hartnäckig und gar nicht so einfach zu beseitigen. Mit den folgenden Tipps kannst Du Blütenstaub entfernen, sodass Du Dich nicht mehr über gelbe Flecken ärgern musst.

Von April bis August gibt es besonders viele Pollen und Blütenstaub. © 123RF/kwanchaichaiudom

Besonders in den wärmeren Monaten befindet sich viel Blütenstaub in der Luft. Aber auch Blumensträuße können ihn in die eigenen vier Wände bringen und den Staub auf Gegenständen oder Textilien verteilen.

Muss man Pollenstaub entfernen, kann sich das Ganze mit den falschen Mitteln schnell zu einer unmöglichen Aufgabe entwickeln. Der Fleck wird größer, noch hartnäckiger und am Ende geht er gar nicht mehr raus.

Das ist nicht nur unschön, sondern auch problematisch. Denn Blütenstaub löst bei manchen Menschen eine Allergie aus. Schon eine einzige Polle, je nachdem, wie hoch ihr Allergiepotential ist, kann bei einem Betroffenen zu einer Reaktion führen.

Doch was macht man, wenn der Pollenstaub ganze Oberflächen bedeckt oder sich in Textilien festgesetzt hat? Die Antwort findest Du im Anschluss.

Mehr Wissenswertes kannst Du übrigens im Fleckenratgeber von TAG24 nachlesen.