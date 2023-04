Wäschezeichen: Die Bedeutung dieser Symbole solltest Du kennen

Wäschezeichen einfach erklärt: Die Waschsymbol-Bedeutungen solltest Du kennen, damit Deine Kleidung schonend sauber wird. Alle Infos auf TAG24.

Von Jenny Hochmuth

Wirft man einen Blick auf die kleinen Etiketten, die in der Kleidung vernäht sind, findet man jede Menge Wäschezeichen, die uns Auskunft über die Pflege der jeweiligen Textilien geben sollen. Doch die Waschsymbol-Bedeutung ist nicht immer so einfach aus den Zeichen herauszulesen.



Die Menge an verschiedensten Wäschezeichen kann schnell überfordern. © 123RF / anetlanda, TAG24 / CB, Fotomontage Viele schneiden sie heraus, einige interessieren sich nicht für sie und nur wenige können die Hieroglyphen anfangs entziffern: Textilpflegeetiketten werden oft dann erst ernst genommen, wenn der erste Pullover nur noch einer Puppe passt.

Aber was bedeuten die ganzen Symbole und wozu sind sie wichtig? Braucht man alle auf einmal oder können einige vernachlässigt werden? Die Menge der Embleme auf den Textilpflegeetiketten kann auf den ersten Blick schnell überfordern. Erkennt man hingegen einmal das System im Waschsymbol-Dschungel, ist es eigentlich gar nicht so schwer, die Kennzeichen richtig zu deuten. Reinigungsratgeber Fugen reinigen: Mit diesen Tipps und Tricks klappt’s Damit Du Dich nicht mehr ungewollt von Deinen geliebten Kleidungsstücken verabschieden musst, zeigt Dir TAG24, welche Bedeutung die Waschsymbole haben. Weitere Ratgeber rund ums Waschen und Putzen findest Du übrigens im Reinigungsratgeber.



Diese Waschsymbole sind von Bedeutung

Jeder Stoff hat unterschiedliche Pflegebedürfnisse, daher wird bei der Pflege der Wäsche in fünf verschiedene Kategorien unterschieden, um Deine Kleidung bei der Behandlung so gut es geht zu schützen. Bei den Kategorien handelt es sich hierbei um: Waschen, Trocknen, Bügeln, Bleichen und professionelle Reinigung.

Tipp: Sind die Symbole in den jeweiligen Kategorien mit einem Kreuz durchgestrichen, so sollte man das Kleidungsstück nicht waschen, trocknen, bügeln, bleichen oder professionell reinigen lassen.

Symbole fürs Waschen

Die Zahl im Waschsymbol kann variieren, zeigt jedoch immer die maximale Temperatur zum Waschen an. © TAG24 / Cb

Die Schüssel auf dem Etikett ist das wohl bekannteste und ein durchaus selbsterklärendes Symbol. Hier geht es darum, wie das Kleidungsstück gewaschen werden soll. Steht eine Zahl in der Schüssel (30 Grad, 40 Grad, 60 Grad oder 95 Grad), so zeigt diese die maximale Temperatur an, die das Kleidungsstück, beziehungsweise der Stoff verträgt. Bei einem Handsymbol in der Schüssel solltest Du das Kleidungsstück nur mit der Hand bei lauwarmem Wasser waschen. Des Weiteren kann es vorkommen, dass sich ein oder zwei Striche unter der Schüssel befinden. Auch diese sind ein Hinweis dafür, wie schonend die Pflege des Kleidungsstückes ablaufen soll. Je mehr Striche, umso schonender sollte die Kleidung behandelt werden. Bei einem Strich kannst Du daher zum Beispiel den Schonwaschgang "Pflegeleicht" nutzen und bei zwei Strichen einen Spezialschonwaschgang, etwa "Fein/Seide" oder "Wolle", je nachdem, aus welchem Material die Kleidung besteht.

Symbole fürs Bleichen

Wäschezeichen: Erklärung zum Bleichen. © TAG24 / Cb

Das Dreieck auf Deinem Textilpflegeetikett steht für das Bleichen und kommt nach dem Waschsymbol an zweiter Stelle. Dabei geht es vorrangig um die Formulierung des Waschmittels, da in einigen Waschmittelarten Bleichmittel enthalten ist, um strahlende Ergebnisse beispielsweise bei weißer Wäsche zu erhalten. Bei einem leeren Dreieck ist das Bleichen grundsätzlich erlaubt. In Waschmitteln wird meistens Sauerstoff oder Chlor verwendet. Steht in dem Dreieck ein "CL", so darf man ein Waschmittel mit Chlor für die Kleidung verwenden, andernfalls reicht bei dem Dreieck mit zwei diagonalen Strichen ein Waschmittel mit Sauerstoffbleiche aus, da dies umweltschonender ist.

Symbole fürs Trocknen

Diese Wäschezeichen geben Hinweise zum Trocknen. © TAG24 / Cb

Das Trocknersymbol (Quadrat) zeigt an, wie die Wäsche getrocknet werden soll. Dabei unterscheidet man hauptsächlich darin, ob die Textilien für den Wäschetrockner geeignet sind oder nicht. Für den Wäschetrockner (Kreis im Quadrat) ist vor allem die Temperatur des Trocknens der für den Wäschetrockner geeigneten Kleidung maßgeblich. Das bedeutet, dass ein Punkt im Kreis für Kleidungsstücke steht, die bei niedriger Temperatur im Schonprogramm getrocknet werden sollten und Textilien mit zwei Punkten im Kreis für den normalen Trocknergang einsetzbar sind. Drei Punkte im Quadrat zeigen an, dass die Kleidung auch für hohe Temperaturen ausgelegt ist. Im Grunde kann man dafür also so gut wie jedes Trocknerprogramm nutzen, ohne dass Deine Kleidungsstücke Schaden nehmen. Für Textilien wie Wolle, Seide oder Kaschmir, die nicht in den Wäschetrockner dürfen, gibt es zusätzlich noch weitere Symbole, die die Art und Weise des Trocknens anzeigen: vertikale, horizontale und diagonale Striche. Findest Du ein Quadrat mit vertikalen Stichen auf Deinem Textilpflegeetikett, dann kannst Du Deine Wäsche ganz normal auf der Wäscheleine aufhängen. Bei mehr als einem Strich wird darauf hingewiesen, die Wäsche tropfnass aufzuhängen. Horizontale Striche sind für eher empfindliche Textilien wie Viskose, die tendenziell schnell knittern. Es wird hier empfohlen, die Wäsche liegend trocknen zu lassen, um den Stoff nicht zu strapazieren. Auch hier bedeuten zwei horizontale Striche, dass die Wäsche liegend und im tropfnassen Zustand getrocknet werden soll. Befinden sich über den Trocknersymbolen links oben in der Ecke noch diagonale Striche, so vertragen die Textilien kein Sonnenlicht und sollten im Schatten getrocknet werden.

Symbole fürs Bügeln

Nicht jedes Kleidungsstück verträgt die Hitze, die beim Bügeln freigesetzt wird - die Wäschezeichen geben Aufschluss. © TAG24 / Cb

Ebenso eindeutig wie das Waschsymbol ist das Kennzeichen für das Bügeln: ein Bügeleisen. Ganz ähnlich wie beim Trocknen gibt es Textilien, die mit hoher Hitze eher Schaden nehmen. So sind auch hier die Punkte wieder entscheidend, bei welcher Temperatur man das Kleidungsstück bügeln sollte: ein Punkt: Bügeln bis maximal 110° (ohne Dampf)

Bügeln bis maximal 110° (ohne Dampf) zwei Punkte: Bügeln bis maximal 150° (mit Dampf)

Bügeln bis maximal 150° (mit Dampf) drei Punkte: Bügeln bis maximal 200° (mit Dampf) Ist der Dampf unter dem Bügeleisen durchgestrichen, sollte man beim Bügeln grundsätzlich auf ihn verzichten.

Symbole für die professionelle Textilpflege

Wäschezeichen: Erklärung für die professionelle Reinigung. © TAG24 / Cb

Das letzte Kennzeichen, ein Kreis, gibt Hinweise auf die Möglichkeiten zur professionellen Reinigung, wohingegen sich nur das dazugehörige Fachpersonal damit auskennen muss. In der Regel handelt es sich dabei um besonders empfindliche Kleidungsstücke oder Textilien wie Anzüge, Abendkleider oder auch Seide, Wolle und Leinen. Meistens kann ein durchgestrichenes Waschsymbol ebenfalls ein Hinweis auf eine empfohlene chemische Reinigung sein. Um die Fasern der Kleidungsstücke nicht zu zerstören, sollte man hier eine professionelle Reinigung in jedem Fall dem Waschgang in der Waschmaschine zu Hause vorziehen, da dort in der Regel mit Kohlenwasserstoff-Lösemitteln gearbeitet und speziell auf die besonderen Bedürfnisse der Textilien eingegangen wird.

Fazit: Die Bedeutung der Waschsymbole folgt einem System