Flecken nach dem Streichen: So kann man Wandfarbe aus Kleidung entfernen

Trotz Abstand und Vorsicht landen beim Streichen oft Flecken und Farbspritzer auf den Klamotten. In der Regel kann man die Wandfarbe aus Kleidung entfernen, aber wie klappt das am besten?

Frische Farbe lässt sich einfacher herauswaschen als eingetrocknete Farbe in Textilien. Daher ist man umso erfolgreicher, je früher der Fleck bekämpft wird. Wie genau kann man Wandfarbe aus Kleidung entfernen?

Ob es sich um eine Farbe auf Öl- oder Wasserbasis handelt, findet man dabei in der Regel in der Produktbeschreibung auf der Verpackung.

Ob durch Spritzer von der Rolle oder durch das unbewusste Abwischen der Hände an der Hose - wer schon einmal Wände gestrichen hat, weiß, dass währenddessen durchaus jede Menge Farbe unbemerkt auf Klamotten landet.

Generell sollte man Wandfarbe so früh wie möglich entfernen. Bevor man versucht, Flecken zu bekämpfen, sollte man allerdings die restliche Farbe vorsichtig vom Stoff abtragen, ohne sie tiefer in das Material zu reiben.

1. Schritt: Farbe mit einem Tuch oder Watte abtupfen.

2. Schritt: Fleck von unten mit klarem fließendem Wasser ausspülen.

3. Schritt: Das Kleidungsstück in der Waschmaschine waschen.

Besonders bei Stoffen mit lockeren, durchlässigen Fasern sollte man den Fleck am besten von unten, also von der Innenseite ausspülen, um ihn nicht tiefer in den Fasern zu verteilen.