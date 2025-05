Hast Du Angst, Deine Regenjacke zu waschen? So bleibt sie wasserdicht

Sie ist bei Wind und Wetter in Benutzung und das sieht man ihr oft auch an. Aber nicht nur dann sollte man eine Regenjacke waschen. Die besten Tipps zur richtigen Pflege gibt's hier.

Kann man wasserdichte Jacken waschen, ohne die Imprägnierung zu beeinträchtigen? © Bildmontage: 123RF/sutichak, 123RF/ivanpopovych, 123RF/starush

Gute Regenjacken sind winddicht, wasserfest und atmungsaktiv und das sollen sie auch bleiben. Entgegen der Sorgen, dass die Funktionalität durch einen Waschgang beeinträchtigt wird, sollte man eine Regenjacke waschen - und zwar regelmäßig.

Tut man das nicht, können sich Dreck, Schweiß-, Fett- und Salzrückstände auf dem Material festsetzen und auf Dauer die Poren verstopfen. Das verringert die Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit. Außerdem können Nähte angegriffen werden, was häufig zuerst an den Arm- oder am Halsbündchen sichtbar wird.

Neben hygienischen Gründen trägt das Waschen von Funktionskleidung also auch zum Aufrechterhalten von Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität bei.

Das verlängert wiederum die Lebensdauer der meist nicht ganz günstigen Kleidungsstücke. Wer seine Funktionsjacke waschen möchte, muss allerdings einiges beachten, weil Pflegefehler fatale Folgen haben können.

Kann man eine Regenjacke in der Waschmaschine waschen? Ja und so geht man dabei vor.