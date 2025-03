Schlafsack in der Waschmaschine waschen: So geht's richtig

Kann man einen Schlafsack in der Maschine waschen? Hier erfährst Du, wie Du einen Schlafsack richtig reinigst und trocknest, ohne ihn zu beschädigen.

Von Marcel Nasser

Will man einen Schlafsack waschen, denkt man sofort an die Maschine. Wer hat schon Lust, ihn per Hand zu reinigen? Aber Achtung: Der Gang in die Waschmaschine kann auch nach hinten losgehen, weil Schlafsäcke zum Teil sehr empfindlich sind. Mehr Waschtipps gibt's übrigens im Reinigungsratgeber.

Kann man einen Schlafsack in der Waschmaschine waschen?

Wer sich darin wohlfühlen will, sollte einen Schlafsack ab und zu waschen. © 123RF/sotnikovmisha Das Wichtigste vorweg: Ja, die meisten Schlafsäcke kann man in der Maschine waschen. Man muss allerdings bestimmte Pflegehinweise beachten, damit nichts schiefgeht. Außerdem ist es in einigen Fällen doch besser, das gute Stück per Hand zu waschen. Um die richtige Entscheidung für den eigenen Schlafsack zu treffen, sollte man sein Pflegeetikett lesen und dazu wissen, was welche Waschsymbole bedeuten. Sobald man weiß, ob man einen Schlafsack in der Maschine waschen darf, kann man die Reinigung vorbereiten und dann umsetzen.

Vorbereitung des Schlafsacks fürs Waschen

Damit ein Schlafsack beim Reinigen schön sauber wird und nicht kaputtgeht, sollte man vorab Folgendes erledigen. Flecken vor der Wäsche behandeln

alle Reißverschlüsse und Druckknöpfe schließen

alle Schnürzüge öffnen

Schlafsack auf links drehen Warum es wichtig ist, die Schlafgelegenheit für unterwegs umzukrempeln, weiß der Ratgeber: auf links waschen.

Welches Waschprogramm und Waschmittel verwenden?

Man sollte einen Schlafsack richtig waschen, damit er lange in gutem Zustand bleibt. © 123RF/design56

Waschprogramm für Schlafsäcke Will man einen Schlafsack reinigen, wählt man bei der Waschmaschine idealerweise einen Schonwaschgang mit wenig Schleudern und niedriger Temperatur - nicht heißer als 30 Grad. Waschmittel für Schlafsäcke Damit ein Schlafsack schön sauber wird, ohne dabei kaputtzugehen, lässt man Weichspüler weg und greift am besten zu Flüssigwaschmittel. In Pulverform könnten Perlen des Waschmittels empfindliche Stellen am Schlafsack beschädigen.

Tipp: Auf welche Aspekte man beim Waschen noch achten muss, wird unter "Wäsche richtig waschen" erklärt.

Trocknung des Schlafsacks

Grundsätzlich sollte man einen frisch gewaschenen Schlafsack in waagrechter Position an der Luft trocknen. Hat man ein Exemplar, das in den Wäschetrockner darf, kann man einen gewaschenen Schlafsack auch so trocknen. Dabei kann man Tennisbälle mit in den Trockner geben, um Verklumpungen der Füllung zu vermeiden.

Pflege-Tipps für die Langlebigkeit

Will man einen Schlafsack gut pflegen, sollte er nicht dauerhaft im Packsack bleiben. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Da Schlafsäcke oft aus empfindlichem Material gemacht sind, sollte man sie nicht zu oft waschen. Wenn er nicht schmutzig ist, reicht es in der Regel aus, einen Schlafsack nach der Nutzung gut zu lüften. Richtig Lagern Man sollte einen Schlafsack auf keinen Fall in seinem Packsack lagern, weil die Füllung dabei gequetscht wird. Dadurch können Bauschkraft und Isolierfähigkeit verloren gehen. Stattdessen sollte man ihn aufhängen - zum Beispiel über einen Kleiderbügel. Manche Schlafsäcke haben auch eine Lasche am Fußende, an der man sie nach dem Waschen aufhängen kann. Alternativ kann man einen gereinigten Schlafsack auslegen und in einer Baumwolltasche verstauen. Darin kann man ihn beispielsweise unter einem Bett lagern. Mit diesen Tipps kann man einen Schlafsack pflegen und ihn gut in Schuss halten.

FAQ: Schlafsack waschen - Maschine oder nicht?

Kann ich einen Schlafsack in der Maschine waschen? Ja, die meisten Schlafsäcke können in der Waschmaschine gewaschen werden. Achte jedoch auf das Waschetikett und wähle ein Schonprogramm bei niedrigen Temperaturen. Welches Waschmittel sollte ich verwenden? Verwende ein flüssiges Fein- oder Spezialwaschmittel und verzichte auf Weichspüler. Wie vermeide ich, dass die Füllung verklumpt? Trockne den Schlafsack im Trockner bei niedriger Temperatur und gib Tennisbälle hinzu. Wie oft sollte ich meinen Schlafsack waschen? Man sollte einen Schlafsack nur bei Bedarf waschen, z. B. nach einer längeren Nutzung oder wenn er schmutzig ist. Regelmäßiges Lüften reicht oft aus. Was tun, wenn der Schlafsack nicht in die Waschmaschine passt? Passt ein Schlafsack nicht in die Waschmaschine, kann man z. B. eine größere Maschine in einem Waschsalon nutzen oder ihn per Hand reinigen.