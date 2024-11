Deine Waschmaschine wackelt beim Schleudern? Diese Tipps können helfen

Ein weiterer häufiger Grund dafür, dass die Waschmaschine beim Schleudern wackelt, ist ein schiefer und instabiler Stand. Eine schiefe Waschmaschine sorgt für eine schiefe Trommel, die in ihren Schwingungen beeinträchtigt ist, sodass sich die Maschine bewegt. Einen guten Stand hat sie auf festem und ebenem Boden.

Neigung ausgleichen

Zudem lohnt es sich, mit einer Wasserwaage die Neigung - sowohl in der Länge als auch in der Breite - zu kontrollieren, um gegebenenfalls die bewegbaren Standfüße nachzujustieren.

Wenn eine Waschmaschine wandert, ist eventuell auch an der Richtung, in die sie sich bewegt hat, erkennbar, wie justiert werden muss. Denn das Gerät wandert in der Regel in die abschüssige Richtung.

Boden säubern

Zusätzlich sollte man den Boden reinigen und vor allem grobe Verschmutzungen beseitigen. Bei unebenen Böden können auch Steinplatten als Unterlage verwendet werden.

Durch Feuchtigkeit und Rückstände von Waschmittel kann der Boden außerdem rutschig werden und ungewolltes Bewegen begünstigen.