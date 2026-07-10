Bienenstiche bei Hunden: Tierärztin gibt Erste-Hilfe-Tipps und erklärt, wann es gefährlich wird

München - Wenn Hunde und Katzen im Sommer neugierig durch Wiesn und Gärten streifen geraten sie nicht selten in Konflikt mit Bienen, Hummeln oder Wespen. Was Halter tun sollten, wenn ihr Haustier an Pfote, Nase oder gar im Maul gestochen wurde, erklärt eine Expertin.

Hunde verhalten sich nach Insektenstichen plötzlich wesensverändernd. (Symbolbild) © grigory_bruev/123RF

Wer seinen vierbeinigen Freund nach einem Insektenstich beobachtet, ist oft besorgt: Das Tier benimmt sich von einer Sekunde auf die andere komisch, läuft hektisch und desorientiert umher, winselt und schreit.

Frau Dr. Tina Hölscher, Tierärztin bei "aktion tier e.V.", kennt das aus der Praxis: "Das Tier kann den Schmerz nicht zuordnen und ist deshalb erstmal richtig von der Rolle."

Besonders häufig sind Kopf und Pfoten betroffen. Kurz nach dem Stich treten Schwellungen auf – vor allem im Gesicht können diese so schlimm aussehen, dass der Halter seinen Hund kaum wiedererkennt.

"Erwischt es die Pfoten, laufen Hund und Katze plötzlich auf drei Beinen", erklärt Hölscher.

Die gute Nachricht: "So dramatisch es zunächst aussieht, Insektenstiche heilen so gut wie immer problemlos ab", beruhigt die Veterinärin. In den meisten Fällen genüge es, die betroffene Stelle zu kühlen. Ist der Stachel zu sehen, sollte er vorsichtig mit einer Pinzette entfernt werden.