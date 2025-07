Schluss mit Flecken, Flöhen und Mief: So lässt sich ein Hundebett waschen

Schmutz, Haare und unangenehme Gerüche setzen sich schnell an Textilien fest. Deshalb sollte man auch ein Hundebett regelmäßig waschen, um die Gesundheit von Hund und Mensch im Haushalt zu schonen.

Das Hundebett ist für Fellnasen der wohl wichtigste Platz. Auch wenn nicht wenige in den Betten ihrer Menschen schlafen dürfen, ist das eigene Körbchen ein wichtiger Rückzugsort.

Das Wichtigste in Kürze:

Dass eine Reinigung nötig ist, erkennt man spätestens an Anzeichen wie Gerüchen und Flecken. Generell ist jedoch alle zwei Wochen eine Reinigung ratsam.

Wie genau man ein Hundebett reinigen kann, hängt von der Art des Bettes, Körbchens oder Kissens sowie vom Material ab. Teilweise kann man ein Hundebett in der Waschmaschine waschen. Für bestimmte Textilien eignet sich jedoch eine Handwäsche besser.

Will man Bezüge oder eine Hundedecke waschen, kann man das - sofern es laut Pflegeetikett erlaubt ist - in der Waschmaschine.

Waschmittel

Man verwendet ein mildes, ungiftiges Feinwaschmittel ohne Parfüm, wie man es auch für Babykleidung verwendet. Weichspüler eignet sich für die geruchsempfindlichen Tiere dagegen nicht.

Temperatur

Ob ein Material bei 30, 40 oder 60 Grad Celsius gewaschen werden sollte, kann man dem Wäschezeichen auf dem Label entnehmen.

Tipps gegen Hundehaare

In der Waschmaschine sollten Hundekissen, -bett und Co. allerdings immer separat von anderer Wäsche gewaschen werden, um feine Hundehaare an den eigenen Klamotten zu verhindern. Auch bestimmte Waschbälle sind hilfreich.

Nicht allzu große Textilien kann man in ein Wäschenetz oder Wäschesack packen, sodass Hundehaare während der Wäsche im Netz bleiben und sich nicht in der Trommel verteilen.