Schreckliche Diagnose nach Umzug ins neue Zuhause: Wer rettet Hund Sancho das Leben?

Leipzig/Dresden - Das Leipziger Tierheim veröffentlichte am Mittwoch einen traurigen Hilferuf: Für Hund Sancho suchen sie dringend nach Blutspendern.

Dabei durfte sich Sancho nach langem Warten gerade erst über ein neues Zuhause freuen. © Bildmontage: Instagram/tierheimleipzig

Dabei hatte der zehnjährige Vierbeiner zuletzt noch so viel Glück. Nachdem er fast sein halbes Leben im Tierheim verbringen musste, fand man endlich eine Familie, die ihn mit offenen Armen bei sich willkommen hieß.

Doch die Freude hielt leider nicht allzu lang an. Nach gerade einmal drei gemeinsamen Monaten bekam Sancho eine schlimme Diagnose: Bei ihm wurde ein Milztumor festgestellt.

Eine Operation sei aufgrund seiner starken Blutarmut nur dann möglich, wenn ihn zwei bis drei Blutspenderhunde dabei unterstützen.

Damit Sancho sein neues Leben in einer Familie auch in Zukunft genießen kann, sucht das Leipziger Tierheim nun mit Nachdruck nach passenden Helfern.

Die Voraussetzungen sind, dass der Hund ebenfalls erwachsen, aber unter zehn Jahre alt ist, mehr als 20 Kilogramm wiegt, alle wichtigen Impfungen vorweisen kann und auch ansonsten gesund ist.

Außerdem sollte der Spender am Mittwoch oder Donnerstag vormittags in Dresden Zeit zum Spenden haben.