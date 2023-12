Gesund oder schädlich: Dürfen Hunde Bananen fressen?

Wie bei uns Menschen sollten Obst und Gemüse auch auf dem Speiseplan der geliebten Vierbeiner stehen, aber dürfen Hunde Bananen fressen? Sie gelten schließlich als Superfood. Was Ihr bei der süßen Frucht beachten müsst, erfahrt Ihr hier.

Unter bestimmten Voraussetzungen sind Bananen durchaus gesund für Hunde - welche das sind und was Ihr beim Füttern beachten solltet, erfahrt Ihr von TAG24.

Bananen sind schließlich reich an Kalium, Magnesium, Vitaminen und Ballaststoffen. Aber auch der Zuckergehalt ist vergleichsweise hoch.

Die Banane ist nach dem Apfel das beliebteste Obst der Deutschen. Es ist also naheliegend, dass man das gelbe Superfood auch seinem Hund geben möchte, um ihm etwas Gutes zu tun.

Weil Bananen enorm viele Mineralstoffe und Vitamine enthalten, können sie die Hundegesundheit sehr unterstützen. Bestimmte Enzyme der Banane können Entzündungen lindern und sogar bei Magen-Darm-Problemen helfen.

Das in Bananen enthaltene Pektin ist ein wasserbindender Ballaststoff, der sogar bei Durchfall sehr hilfreich sein kann. Kommen Hunde jedoch zu häufig in den Genuss der gelben Superfrucht, könnte Verstopfung die Folge sein.

Auch der üppige Frucht- und Traubenzuckergehalt einer Banane hat Vor- und Nachteile: Einerseits geben sie Hunden viel Energie und natürlich Geschmack, aber andererseits könnten sie in zu großen Mengen auch zu Übergewicht oder schweren Leberschäden führen.

Insgesamt lässt sich also sagen: Hunde dürfen Bananen fressen - in Maßen, nicht in Massen.