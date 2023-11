Verträglich oder gefährlich: Dürfen Hunde Käse fressen?

Weitere Tipps zu Ernährung und Co. gibts im Themenbereich zu Hundegesundheit .

Während Hundebesitzer ihre Lieblinge im Sommer gerne mal am Eis schlecken lassen, sind wiederum andere Milchprodukte für Vierbeiner tabu. Doch wie sieht es bei einer herzhaften Variante aus? Dürfen Hunde Käse fressen? Oder löst das köstliche Milchprodukt Nebenwirkungen bei ihnen aus?

Was viele Hundebesitzer jedoch nicht wissen ist, dass menschliche Lebensmittel für Tiere giftig sein können. Von Schokolade über Avocado bis hin zu Obstkernen: Es gibt viele gefährliche Nahrungsmittel für Hunde.

Getreu dem Motto "sharing is caring" lieben es Hunde, wenn man die eigenen Lebensmittel mit ihnen teilt. Ob Obst, Gemüse oder Nüsse: Hauptsache das kleine Schleckermaul bekommt einen Bissen ab.

Daher sind ausschließlich laktosearme sowie laktosefreie Milchprodukte für Hunde geeignet. Folgende Käsesorten gehören in Maßen dazu:

Käse ist nicht gleich Käse. Und so unterscheiden sich die Milchprodukte nach Herstellungsart und Reifegrad. Der im Käse enthaltene Laktoseanteil ist für Hunde nur schwer verdaulich und kann Verdauungsbeschwerden auslösen.

Folgende Käsesorten enthalten große Mengen an Laktose und sind daher für Hunde schwer verdaulich:

Auch diese drei Produkte dürfen im Futternapf landen. Da die Laktose während des Herstellungsprozesses weitestgehend vergoren ist, sind Hüttenkäse, Quark und Joghurt in Maßen verträglich. Durch den hohen Eiweiß- und Calciumanteil fördern Hüttenkäse & Co. das Knochen- und Zahnwachstum, weswegen sie auch von Hundewelpen verzehrt werden dürfen.

Kleine Mengen an Schafs- und Ziegenkäse sind die perfekte Alternative für Hunde. Beide Käsesorten sind laktosefrei und somit für Vierbeiner geeignet. Durch den hohen Fettanteil sollte man jedoch auch hier auf eine kleine Fütterungsmenge achten, um die Bauchspeicheldrüse des Hundes nicht zu sehr zu belasten.

Nur kleine Mengen Käse sind ab und zu erlaubt. Doch was heißt das nun genau? Wie viel Hunde wirklich vertragen, wird im Folgenden erklärt.

Ein- bis zweimal pro Woche

Käse sollte nicht täglich in den Futternapf wandern. Es empfiehlt sich, Käse stattdessen als Belohnungs- oder Trainingssnacks einzusetzen. Ein bis zweimal pro Woche kann man einem Vierbeiner also getrost ein Stückchen des köstlichen Emmentalers in die Schnauze stecken.

Wenn der Hund das erste Mal Käse frisst, sollte man ihm nur ein ganz kleines Stück geben und erst einmal abwarten, wie der Vierbeiner das Milchprodukt verträgt. Findet er den Käse köstlich und zeigt keine Verdauungsbeschwerden wie Sodbrennen oder Durchfall? Dann darf er in Zukunft auch gerne etwas mehr Käse fressen.

Maximal zehn Prozent des täglichen Kalorienbedarfs

Die Käsemenge richtet sich allerdings nicht nur nach der individuellen Verträglichkeitsgrenze des Hundes, sondern auch nach dessen Gewicht. Bedenke also, dass Leckerlis, wie in diesem Fall der Käse, nur zehn Prozent der täglichen Kalorienaufnahme ausmachen sollten.

Bei Quark, Hüttenkäse und Joghurt verhält es sich ähnlich. Sie können ein- bis zweimal pro Woche in das normale Futter untergemischt werden, um den Knochenbau des Hundes zu fördern. Ein Esslöffel reicht dabei vollkommen aus.