Raus mit dem Blutsauger! So kannst Du eine Zecke beim Hund entfernen

Du willst eine Zecke beim Hund entfernen? Eine einfache Anleitung mit Video und das Wichtigste zum Zeckenbiss beim Hund gibt's auf TAG24.

Von Clara Danneberg

Von Frühjahr bis in den Herbst hinein ist Zeckenzeit und die kann für Hunde zum Problem werden. Entdeckt man einen Blutsauger im Fell, ist schnelles Handeln gefragt. Wie man Zecken beim Hund entfernen kann, erklärt TAG24. Weitere Infos zum Wohlbefinden von Vierbeinern gibt's unter: Hundegesundheit.

Es ist ratsam, Zecken beim Hund so bald wie möglich, zu entfernen. © 123RF/andrei310 Auf der Welt gibt es mehr als 850 verschiedene Zeckenarten, die unterschiedliche Wirte befallen. Auch Hunde sind vor den blutsaugenden Parasiten in Wäldern, auf Wiesen und anderen Grünflächen nicht sicher. In Europa sind vor allem die Auwaldzecke und der Gemeine Holzbock gefährlich. Fährt ein Hund mit in den Urlaub, dann trifft er dort auf diese exotischen Zecken. Entdeckt man eine Zecke im Hundefell, dann sollte man diese entfernen, um den geliebten Vierbeiner vor Krankheiten zu schützen. Worauf man achten muss, wenn man eine Zecke beim Hund entfernen muss, wird im Folgenden erklärt.

Zeckenbiss beim Hund

Zecken können gefährliche Krankheiten wie Babesiose (Hundemalaria), Borreliose, Anaplasmose oder Ehrlichiose auf Hunde übertragen. Es dauert allerdings einige Stunden, bis die Krankheitserreger vom Darm der Zecke zu den Speicheldrüsen und schließlich in den Hundekörper gelangen. Aus diesem Grund sollte man einen Zeckenbiss beim Hund möglichst schnell erkennen und die Zecke entfernen. Einen Zeckenbiss bemerkt man oft, wenn man beim Streicheln plötzlich einen Hügel spürt. Bei genauerer Betrachtung lässt sich erkennen, dass die Einstichstelle der Zecke leicht gerötet und angeschwollen ist.

Durch einen Zeckenbiss werden lebensbedrohliche Krankheiten auf den Hund übertragen. © 123RF/meepoohyaphoto

Steckt die Zecke noch im Hund, dann sollte man diese umgehend entfernen. Ist sie bereits abgefallen, dann sollte man die Bissstelle und das Verhalten des Hundes in der nächsten Zeit beobachten. Alarmierende Symptome für einen Zeckenbiss beim Hund: Fieber

Appetitlosigkeit

Müdigkeit

geschwollene Lymphknoten

Krämpfe

Durchfall

Erbrechen

verfärbter Urin Treten bereits krankhafte Symptome auf, dann sollte man eine Tierarztpraxis aufsuchen. Durch Zecken übertragene Krankheiten können für Hunde unbehandelt tödlich enden. Je früher man einen Zeckenbiss beim Hund erkennt, desto geringer ist das Risiko, dass Krankheiten übertragen werden.

Zecken beim Hund entfernen: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Um eine Zecke beim Hund zu entfernen, benötigt man zum Beispiel eine Zeckenzange, eine Zeckenpinzette oder einen Zeckenhaken. So entfernt man Zecken beim Hund: 1. Schritt: Das Hundefell mit zwei Fingern vorsichtig zur Seite schieben, sodass die Zecke gut sichtbar wird. 2. Schritt: Das Zeckenwerkzeug so nah wie möglich an der Haut des Hundes direkt am Kopf der Zecke ansetzen. Wichtig ist, die Zecke nicht zu zerquetschen. 3. Schritt: Wird eine Zeckenzange verwendet, dann dreht man diese sanft um 360 Grad und zieht die Zecke langsam und kontrolliert heraus. Bei anderen Werkzeugen ist es in der Regel nicht nötig, zu drehen. Entscheidend ist, dass man die Zecke behutsam entfernt, um alle Teile des Parasiten zu erwischen. Die Zecke sollte anschließend so entsorgt werden, dass sie keinen neuen Wirt befallen kann. 4. Schritt: Wurde die Zecke entfernt, sollte man die Bissstelle auf Rückstände kontrollieren und gegebenenfalls desinfizieren. Hundehalter sollten ihr Tier in den nächsten Tagen nach dem Zeckenbiss beobachten und beim Auftreten von Krankheitssymptomen eine Tierarztpraxis aufsuchen.

Tipp: Hat man eine Zecke entdeckt, dann ist meist die zweite nicht weit. Hund gründlich absuchen!

Video: Zecken beim Hund entfernen

Das Video veranschaulicht, wie Du eine Zecke beim Hund entfernen kannst.

Zecke beim Hund entfernen ohne Zeckenzange

Hat man keine Zeckenzange, dann kann man auch eine Zeckenkarte, einen Zeckenhebel, einen Zeckenhaken, eine Zeckenpinzette oder notfalls Daumen und Zeigefinger nehmen. Achtung! Man sollte davon absehen, eine Zecke mit Benzin, Nagellackentferner, Alkohol oder anderen Mitteln abzutöten. Das würde eine Zecke in Panik versetzen und die Übertragung der Erreger nur beschleunigen.

Hund zappelt bei der Zeckenentfernung

Im Idealfall liegt der Hund entspannt da, während man eine Zecke entfernt. Es kann aber auch sein, dass der Hund so sehr zappelt, dass man die Zecke nicht richtig greifen kann. 1. Tipp: Hält der Hund nicht still, kann man eine zweite Person um Hilfe bitten. Sie kann den Hund ablenken oder festhalten, sodass man die Zecken auch an schlecht erreichbaren Stellen in Ruhe entfernen kann. 2. Tipp: Sehr wichtig ist es, Ruhe zu bewahren und geduldig zu sein. Man sollte die Zecke zwar so bald wie möglich entfernen, es bringt aber nichts, wenn man sich und den Hund unnötig stresst. Klappt es beim ersten Versuch nicht, dann kann man es etwas später noch einmal versuchen. 3. Tipp: Weiß man nicht so richtig, wie man eine Zecke entfernen soll, dann kann man sich in einer Tierarztpraxis Hilfe suchen. Dort kann man sich Tipps holen und anschauen, wie man Zecken entfernt. Soll ein Hund zukünftig stillhalten, kann man die Situation in das tägliche Training einbauen. Man tut einfach so, als würde man Zecken an verschiedenen Stellen des Körpers entfernen und belohnt den Hund, wenn er nicht zappelt.

Um die Zecke richtig zu entfernen, ist es wichtig, dass der Hund nicht viel zappelt. © 123RF/andrei310

Zecke beim Hund nicht ganz herausbekommen - Was ist zu tun?

Verbleibt der Zeckenkopf mit den Stechwerkzeugen in der Haut des Hundes stecken, dann sollte man in erster Linie Ruhe bewahren. Es hilft nicht, wenn man versucht, die Reste der Zecke herauszukratzen oder zu quetschen. Oft reicht es schon, wenn man die Stelle mit einem für Tiere geeigneten Mittel desinfiziert, eine jodhaltige Salbe aufträgt und den Rest dem Körper des Hundes überlässt. Wenn sich der Zeckenbiss deutlich entzündet und stark anschwillt, sollte man den Hund von einem Tierarzt untersuchen lassen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass man die Zecke entfernt, auch wenn das Risiko besteht, dass ein Teil der Zecke im Tier stecken bleibt.

Zecken beim Hund vorbeugen

Am besten ist es, wenn eine Zecke gar nicht erst dazu kommt, sich in der Haut eines Hundes festzubeißen. Eine einfache Maßnahme ist es, den Hund im Anschluss an den Spaziergang oder Freilauf nach Zecken abzusuchen. Besonders anfällig sind Körperstellen mit dünner Haut und wenig Fell wie der Kopf, die Ohren, der Hals, der Bauch und die Schenkelinnenseiten. Hat der Hund sehr dichtes und langes Fell, dann kann man einen Zeckenkamm verwenden. Möchte man präventive oder nachsorgende Mittel einsetzen, dann sollte man sich bei einem Tierarzt oder einer Tierärztin beraten lassen. So kann man sicherstellen, dass Zeckenhalsbänder, Spot-On-Präparate, Kautabletten, Öl, Essig, Zitrone und Derartiges für den eigenen Hund geeignet sind. Außerdem wird geklärt, ob Repellents (Mittel, die Zecken durch Geruch abwehren) giftig für Katzen und andere Haustiere sein können, die mit dem Hund im Haushalt leben. Plant man, mit dem Hund in andere Länder zu verreisen, dann sollte man sich über dort bekannte Zecken und entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Hundes informieren.

Nach dem Freilauf sollte man den Hund nach Zecken absuchen. © 123RF/chalabala

FAQ rund um Zeckenbisse beim Hund

Ist es schlimm, wenn der Zeckenkopf beim Hund stecken bleibt? Schafft man es nicht, die gesamte Zecke zu entfernen, dann ist das kein Grund zur Panik. Meist reicht es die Stelle zu desinfizieren und eine jodhaltige Salbe anzuwenden. Sollte sich die Stelle entzünden und/oder der Hund krank wirken, dann sollte man den Tierarzt aufsuchen. Wie lange darf eine Zecke drin bleiben beim Hund? Zecken beim Hunde sollte man schnellstmöglich entfernen. Es bringt aber nichts, den Hund oder sich selbst mit übereilten Aktionen zu stressen. Bei den meisten Zeckenbissen werden die Krankheitserreger erst nach einigen Stunden übertragen. Soll man Zecken beim Hund herausdrehen oder -ziehen? Meistens reicht es, wenn man die Zecken beim Hund langsam und behutsam herauszieht. Wird eine Zeckenzange verwendet, dann kann man diese vor dem Herausziehen um 360 Grad drehen, um alle Teile der Zecke zu entfernen. Wie entferne ich am besten eine Zecke beim Hund? Am besten ist es, wenn man die Zecke mit einer Zeckenzange entfernt. Diese setzt man nahe an der Haut des Hundes am Zeckenkopf an, dreht sie etwas und zieht die Zecke kontrolliert langsam heraus.