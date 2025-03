Echte Powerfrüchte: So dürfen Hunde Himbeeren fressen

Dennoch sollte man auf einige Dinge achten, damit der süße Snack wirklich gesund ist. Schließlich ist Obst oft mit Pestiziden versehen und der in Himbeeren enthaltene Fruchtzucker darf auch nicht außer Acht gelassen werden.

Sofern Himbeeren in Maßen an Hunde verfüttert werden, haben sie enorme gesundheitliche Vorteile.

Um all diese Vorteile zu genießen, sollte man sich an allgemein gültige Verzehrempfehlungen halten. Denn die süße Powerfrucht birgt das ein oder andere Risiko für Hunde. Da Himbeeren viel Fruchtzucker enthalten, weisen sie eine stolze Menge Kalorien auf.

Achtung! Frisst ein Hund zum ersten Mal Himbeeren, sollte man mit ein bis zwei Beeren beginnen und ihn in den nächsten Stunden gut beobachten. Bauchschmerzen oder Durchfall können auf eine Allergie hindeuten.

Gut gewaschene Himbeeren

Obst weist oft viel Schmutz, andere Verunreinigungen und Pestizidrückstände auf. Um sich selbst und seinem Fellfreund nur die gesundheitsfördernden Vorteile zu bieten, müssen Himbeeren gut gewaschen werden.

Frische Himbeeren für Hunde

Ob aus dem Supermarkt, dem Bioladen oder vom Wochenmarkt: Es sollten ausschließlich frische Himbeeren an Hunde verfüttert werden. Auf in Sirup eingelegte Früchte oder Himbeeren in gezuckerten Konserven ist zu verzichten. Sie enthalten weniger gesunde Inhaltsstoffe und deutlich mehr Zucker.