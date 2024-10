Heilsam oder schädlich: Dürfen Hunde Kamillentee trinken?

Bei Bauchschmerzen, Durchfall oder kleinen Wunden wird gerne in die Teebox gegriffen. Schließlich wird Kamille eine facettenreiche Heilwirkung zugesprochen. Aber wie sieht's bei Vierbeinern aus? Dürfen Hunde Kamillentee trinken?

Wie genau Kamillentee bei Hunden wirkt, wie er verabreicht werden sollte und wie oft Fellnasen in den Teegenuss kommen dürfen, erfahrt Ihr im Folgenden.

Kamille kann also auch Hunden schonende Linderung bei Bauchschmerzen und Durchfall sowie kleinen äußerlichen Wunden verschaffen.

Kamillentee ist ein gesunder und milder Kräutertee, der zahlreiche positive Eigenschaften hat. Nicht grundlos werden in Deutschland schätzungsweise eine Million Tassen Kamillentee am Tag getrunken.

Aber auch bei Unruhezuständen oder leichter Angst - z. B. an Silvester - kann Kamillentee Hunde beruhigen und innerlich wieder ausgleichen.

Innere Anwendung meint eine orale Aufnahme, der Hund muss den Kamillentee also trinken. Das beruhigt das Verdauungssystem und kann Krämpfe lösen. Deshalb kann ein Hund bei folgenden Symptomen gern Kamillentee trinken.

Verweigert der Hund das Trinken, kann man den Tee unter das Futter mischen - vorausgesetzt er hat Appetit. Alternativ kann man abgekühlten Kamillentee in einer Futterspritze aufziehen und dem Hund direkt ins Maul geben.

Leidet ein Hund an juckender, geröteter oder leicht verletzter Haut, kann Kamillentee auch äußerliche Anwendung finden. Das kann mittels Sprühflasche oder Kompressen geschehen.

Sprühflasche

Möchte man eine Sprühflasche verwenden, so füllt man den abgekühlten Kamillentee in diese um und sprüht ihn auf die behandlungsbedürftige Stelle am Hundekörper. Der Kamillentee tötet Bakterien ab und kühlt zudem das betroffene Hautareal. Damit der Sprühnebel kühl bleibt, kann man das Fläschchen im Kühlschrank aufbewahren.