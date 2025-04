Wassermelone für Hunde: Gesunder Snack mit Tücken

Wassermelone ist ein gesunder Snack für Hunde. © 123RF/iagodina

Eine Wassermelone ist reich an Vitamin C sowie Kalium und besteht zu 92 Prozent aus Wasser. Das Fruchtfleisch ist also nicht nur überaus lecker, sondern auch sehr gesund - auch für Hunde.

Hunde dürfen Wassermelone fressen, aber nur ohne Schale und Kerne!

Die Beschränkung auf kernloses Fruchtfleisch ist sehr wichtig, weil Schale und Kerne einer Wassermelone für Hunde gefährlich werden können.

Mehr zu Gesundheitsrisiken und Vorteilen von Wassermelonen sowie Tipps zur Menge für eine artgerechte Fütterung gibt's im Folgenden.