Echte Jagdprofis: Was man über Bracken-Hunderassen wissen muss

Bracken-Hunderassen gehören zu den ältesten Jagdhunden überhaupt. Allein deshalb sind sie noch heute unter Jägern sehr beliebt. Was man bei ihrer Haltung beachten muss und ob nur Jäger diese spezielle Hundegruppe halten dürfen, erfahrt Ihr hier.

Bracken sind Hunde, die Fährten lesen, Spuren nachgehen, Wildtiere verfolgen und spezielle Spurlaute von sich geben, um Beute in Richtung des Jägers zu treiben. Auch das effektive Apportieren von Beute gehört zu ihren geliebten Aufgaben. Nahezu furchtlos und unerschrocken gehen Bracken leidenschaftlich auf die Jagd - gerne sogar täglich.

Bracken sind Familienhunde, die aber viel Auslauf und Beschäftigung brauchen. © 123RF/reddogs

Bracken Hunderassen können sich stets auf ihre feinen Nasen verlassen. Ergänzt wird die erfolgreiche Spurensuche durch ihren sehr ausgeprägten Finderwillen.

Einzelgänger

Bracken sind leidenschaftliche Jäger und grundsätzlich Einzelgänger. Wo andere Hunderassen gerne in der Meute jagen, fühlen sich Bracken in der Zusammenarbeit mit ihren menschlichen Jägern am wohlsten.

Hervorragende Orientierung

Auch ihr Orientierungssinn ist nahezu unübertrefflich - sie finden stets zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Hierbei sind die Rassen Brandlbracke und Steirische Rauhaarbracke besonders hervorzuheben.

Ruhig und familientauglich

Abgesehen von ihrer Jagdleidenschaft haben Bracken-Hunderassen grundsätzlich freundliche und ruhige Wesen. Sind diese Fellnasen artgerecht ausgelastet, spricht man ihnen große Anpassungsfähigkeit zu. Deshalb eignen sie sich auch für Familien.

Sollten das nur Familien eines Jägers sein oder können auch Nicht-Jäger einen Bracken halten? Dazu jetzt mehr.