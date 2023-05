10 mittelgroße Hunde, die sehr beliebt sind, im Rasseportrait

Ihre Größe macht sie in der Regel zu den aktivsten, aber auch zu robusten Rassen mit den längsten Lebenserwartungen ihrer Art.

Kann man seine Familie oder bessere Hälfte nicht für eine große Hunderasse überzeugen, bieten sich mittelgroße Hunde als guter Kompromiss an, denn Freunde von großen sowie von kleinen Hunden können sich bei diesen etwas entgegenkommen.

Der Golden Retriever gehört zu den beliebtesten Hunderassen Deutschlands. © unsplash/Richard Burlton

Dass der Golden Retriever als beliebter Anfängerhund gilt, erkennt man vielleicht auch schon an seiner durchgängigen Platzierung in den Top zehn der beliebtesten Hunderassen in Deutschland. Mit seinen etwa 56 Zentimetern gehört er fast zu den großen Hunderassen. Anfängergeeignet macht ihn vor allem sein Gehorsam und seine hohe Intelligenz. Aber natürlich muss auch ein Intelligenzbolzen wie der Retriever erzogen werden.

Durch das Training und die Erziehung wird die bereits starke Bindung zum Menschen unterstützt, denn der Hund tut alles, um seinem Menschen zu gefallen. Der Goldie ist sehr aktiv und verspielt, aber auch ausgeglichen und benötigt viel Liebe und Zuwendung von seiner menschlichen Familie. Das macht ihn anhänglich und zu einem Hund, der gerne viel Zeit mit seiner Familie verbringt. Am besten wird er mit vielen abwechslungsreichen Aktivitäten und viel Bewegung beschäftigt.

Eine weitere tolle Eigenschaft ist auch, dass er sich mit anderen Hunden versteht und einen zweiten Familienhund erlaubt.