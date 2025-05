Golden Shepherd: So süß ist der Golden-Retriever-Schäferhund-Mix

Ein Golden Shepherd vereint Golden Retriever und Schäferhund. Wie der Golden-Retriever-Schäferhund-Mix aussieht und sich verhält, verrät TAG24.

Von Christian Norm

Wie sieht wohl der Nachwuchs aus, wenn sich Golden Retriever und Schäferhund paaren? Dass diese Frage nicht pauschal beantwortet werden kann, zeigen verschiedene Exemplare des Golden-Retriever-Schäferhund-Mix, den man auch als Golden Shepherd kennt. Andere besondere Hunderassen gibt's übrigens im Hunderatgeber.

Golden Shepherd: Das macht den Golden-Retriever-Schäferhund-Mix aus

Wie ein Mischling aus Golden Retriever (l.) und Schäferhund (r.) wohl aussieht? © TikTok/Screenshot/paibaiiii Name: Golden Shepherd

Golden-Retriever-Schäferhund-Mix

Schäferhund-Golden-Retriever-Mix Herkunft: Großbritannien (Golden Retriever)

Schäferhund (Deutschland) Widerristhöhe: 54 bis 64 Zentimeter Gewicht: 21 bis 40 Kilogramm Lebenserwartung: 9 bis 14 Jahre Fellart: lang, dicht, mit Unterwolle Fellfarbe: variiert stark von hell bis schwarz Charakter: aktiv, mutig, liebevoll, loyal, intelligent Für Anfänger geeignet? Ja

Welpen sehen teilweise aus wie "Black Golden Retriever"

Eine Hundebesitzerin sorgte auf TikTok für Verwirrung, als sie unter anderem einen "Black Golden Retriever" in ihrem kurzen Video vorführte. Der virale Hit regte zu Diskussionen bei Usern an. Allgemeiner Tenor: Einen "Black Golden Retriever" könne es gar nicht geben, da - wie der Name es schon sagt - Hunde dieser Rasse nun mal "golden" seien. Klar war also: Es muss sich um einen Golden-Retriever-Mix handeln.

Entsprechend ruderte das Frauchen der Vierbeiner in einem weiteren Clip zurück: "Ok, Ok, sie ist ein Mischling", gab sie unumwunden zu. Ältere Videos der Hundehalterin zeigen, was genau in ihrem Haushalt los war. So wurden ihr Golden Retriever und ihre Schäferhündin stolze Eltern von Mischlingen, genauer gesagt von elf schicken Golden-Retriever-Schäferhund-Mixen.

So verschieden kann der Schäferhund-Golden-Retriever-Mix aussehen

Einige Welpen sehen aus wie reinrassige Golden Retriever, andere wie schwarze Versionen davon. © Instagram/Screenshot/toddlepaws Die US-Tierschutzorganisation ASPCA weiß an dieser Stelle Rat. Demnach werden Hunde in drei verschiedene Kategorien eingeteilt: reinrassige Hunde, Designerhunde und Mischlinge. Während reinrassige Hunde grundsätzlich Eltern derselben Rasse haben, werden bei Designerhunden gezielt unterschiedliche Rassen miteinander kombiniert. Wichtig ist dabei, dass die Elternteile jeweils reinrassig sind. Sollten die Eltern der süßen elf Welpen reinrassig sein, wären sie sogenannte Golden Shepherds. Ansonsten müssten sie sich damit begnügen, Mischlinge zu sein. So oder so. Diese elf Racker verdeutlichen wie süß so ein Mix aus Schäferhund und Golden Retriever sein kann.

