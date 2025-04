Goldador: Süßer Mix aus Golden Retriever und Labrador lässt Herzen schmelzen

Wenn zwei so schicke Hunde wie ein Labrador und ein Golden Retriever gemeinsam Eltern werden, kann eigentlich nur wunderbarer Nachwuchs dabei entstehen. Und so ist es auch. TAG24 liefert alle Infos zum Labrador-Golden-Retriever-Mix, den man auch Goldador nennt.

In diesem YouTube-Video geht es um den Rüden Teddy Bear, der als seltener "schwarzer Golden Retriever" bezeichnet wird. Tatsächlich sieht der Hund aus wie ein Golden Retriever, der schwarz eingefärbt wurde. Doch "Schwarzer Golden Retriever" klingt wie ein Widerspruch in sich. Steht doch das "Golden" in erster Linie für das goldene Fell - welches Teddy Bear augenscheinlich nicht aufweist.

Sein dunkles Fell verdankt er aber einer anderen Rasse. So ist Teddy Bear in Wahrheit ein Labrador-Golden-Retriever-Mix. An einen Labrador erinnern bei dem Vierbeiner am ehesten noch die helleren Augen.