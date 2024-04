Dein Hund jagt seinen Schwanz - Spiel oder Stress?

Was also im Welpenalter als Spiel begann, kann im Erwachsenenalter ein Zeichen von Stress sein. Diese Angewohnheit kann im schlimmsten Fall zu einer Zwangsstörung führen. Daher ist es wichtig, das Verhalten seines Hundes genau zu beobachten und, wenn nötig, einen Tierarzt oder eine Tierärztin zurate zu ziehen.

Dass der eigene Hund seinen Schwanz jagt, ist also eher negativ begründet und sollte nicht ausschließlich als belustigendes Schauspiel betrachtet werden.

Weitaus alarmierender kann es werden, sobald sich Hunde in den eigenen Schwanz beißen. Man sollte also so oder so am besten eine Tierarztpraxis aufsuchen und den konkreten Grund abklären lassen.