Hund beißt sich in die Rute: Gründe und was man dagegen tun kann

Euer Hund beißt sich in die Rute und Ihr wisst nicht weshalb? Hunde wollen Menschen mit ihrem Verhalten oft zeigen, was in ihnen vorgeht oder was sie belastet. Langeweile oder gar gesundheitliche Probleme können ursächlich für dieses Verhalten sein.

