Glück oder Stress? Was bedeuten Zoomies beim Hund?

Rennt Dein Hund auch manchmal wie ein Verrückter plötzlich durch die Wohnung? Dann hast Du Dich sicher schon einmal gefragt, was "Zoomies" beim Hund bedeuten.

Bei diesem Verhalten handelt es sich um Zoomies. Hund und Umgebung dabei unter Kontrolle zu haben, kann gelegentlich sinnvoll sein. Was Du über die Ausbrüche der Vierbeiner wissen solltest, erfährst Du hier.

Bei Zoomies handelt es sich um kurze Momente, die für einige Sekunden bis hin zu Minuten andauern, in denen die Hunde beinahe unhaltbar und ziellos über Wiesen oder Parkflächen, aber auch durch die kleine Wohnung flitzen und dort Achten um Hindernisse laufen.

Warum heißt es Zoomies?

Was viele vielleicht als "seine fünf Minuten" ausdrücken, sind frenetische, spontane Aktivitätsausbrüche (im Englischen frenetic, random activity periods, kurz FRAP) oder auch einfach Zoomies. Der Begriff kommt vom englischen Verb to zoom, was auch Deutsch als rasen übersetzt werden kann.

Anzeichen für einen sich anbahnenden Zoomie-Anfall ist beispielsweise, wenn der Hund seinen Vorderkörper tief stellt, als würde er zum Sprung ansetzen - und dann rast er los.