Dein Hund knurrt Dich an? So verhältst Du Dich richtig

Ja, das kann beängstigend sein, muss aber nicht zwangsläufig etwas mit Aggressivität zu tun haben. Welche Gründe hinter dem Knurren stecken können und wie Menschen am besten auf dieses Verhalten reagieren, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Denn selbst wenn dem Hundeknurren kein Biss folgt, will einem der Hund zeigen, dass er sich in der Situation nicht wohlfühlt. Das richtige Verhalten des Menschen ist demzufolge wichtig, damit es der geliebten Fellnase besser geht und es nicht bei zunehmendem Unwohlsein doch plötzlich zum Biss kommt.

Die Hundesprache ist vielseitig: Bellen, Winseln, Jaulen und auch Knurren gehört in das Kommunikationsrepertoire der haarigen Vierbeiner. Mit dem Knurren zeigen Hunde grundsätzlich ihre Grenze auf, weil sie sich in einer bedrohlichen oder unangenehmen Situation befinden.

Hund bellt andere Hunde an: Was musst Du jetzt tun?

Lässt man Hunde nicht ruhen, nimmt ihnen ihr Spielzeug weg oder streichelt sie, obwohl sie gerade friedlich an ihrem Schweineohr knabbern, kann Knurren ein Ausdruck von Frustration sein: "Ich will jetzt nicht gestört werden, geh weg!"

Loten Hunde in ihrer Pubertät aus, wer der stärkste ist, kann das Knurren Dominanz bedeuten. In diesem Fall muss man schnell handeln und das Dominanzverhalten der Hunde unterbinden. Andernfalls sind die Machtverhältnisse zu unklar und das Zusammenleben könnte schwierig werden.

"Mein Hund knurrt mich an, aber ich weiß, warum und kann damit umgehen."

Damit das funktioniert und es Zwei- sowie Vierbeiner gut geht, sollten Menschen bestimmte Verhaltensweisen zeigen. Hierzu gehören folgende drei Lösungsansätze:

1. Grund bzw. Auslöser erkennen:

Der Alltag mit seinem Hund ist durch viele unterschiedliche Situationen gekennzeichnet. Beginnt der Hund zu knurren, sollte man sofort ergründen, ob es sich um Angst, Schmerzen, Frustration oder doch um Spiel.

Ein Beispiel: Spielt man mit seinem Hund Tauziehen und hört dabei ein lautes Knurren, ist es höchstwahrscheinlich Teil des Spiels. Um zu testen, ob der Hund ernsthaft um das Spielzeug kämpft, sollte man das Kommando "Aus!" einsetzen. Lässt der Vierbeiner los und hört augenblicklich zu knurren auf, geht keine Gefahr von diesem Verhalten aus.

2. Situation entschleunigen:

Findet man heraus, wie man seinem Hund helfen kann, hört das Knurren und die innere Anspannung schnell auf. Sobald er Sicherheit und Orientierung erfährt, weiß er, dass sein Mensch die Situation richtig einschätzt und zeitnahe regelt.

Ein Beispiel: Man geht mit seinem Hund im Park spazieren und ein vorbeilaufender Hund fängt laut zu Bellen an. Sobald der eigene Hund anfängt zu knurren, kann das auf Angst oder Dominanzverhalten zurückgeführt werden. Hält man die Leine kurz, spricht seinem Hund gut zu und läuft zwischen dem fremden und eigenen Hund, signalisiert man seinem pelzigen Schatz Schutz und Sicherheit.

3. Strategie erarbeiten:

Tritt das Hundeknurren wiederholt auf, sollte eine Verhaltensstrategie erarbeitet werden, mit der man regelmäßig mit dem Hund trainiert. Lässt der Hund dennoch das Knurren (in bestimmten Situationen) nicht sein, ist ein professioneller Hundetrainer zu Rate zu ziehen.

Ein Beispiel: Hundebesitzer stellen stets das Leittier und das muss auch in puncto Futter so bleiben. Knurrt der Hund bereits, sobald man nur in die Nähe seines gefüllten Napfes kommt, sollte dieses Verhalten abtrainiert werden. Das kann gelingen, indem man sich in der Nähe des Hundes aufhält, während er frisst. Auch sanfte Berührungen am Körper während des Fressens können dem Vierbeiner signalisieren, dass er sein Futter nicht verteidigen muss. In einem weiteren Schritt kann man seinem Hund den Napf tatsächlich kurz wegnehmen, das etwaige Knurren mit einem sanften "Aus" korrigieren und den Napf wieder hinstellen, sobald er gehorcht.

Dieses Training kann dazu führen, dass der Hund künftig das Knurren unterlässt, weil es nichts mehr "zu knurren" gibt. Und nicht zuletzt: Weil er akzeptiert, das unterwürfige Tier zu sein.