Warum hat meine Katze Zoomies? Das kann dahinter stecken

Zu den kuriosen Eigenheiten von Katzen gehört es, dass sie manchmal ohne ersichtlichen Grund durch die Wohnung rennen und teils auch Wände hochjagen. Was diese sogenannten Zoomies bei Stubentigern zu bedeuten haben, erklärt Dir TAG24.

Flippt eine Katze plötzlich aus, dann hat sie oftmals ihre fünf Minuten, welche auch als Zoomies bezeichnet werden. Dabei handelt es sich meist um eine recht kurze Phase, in der die Katze abrupt und scheinbar völlig verrückt durch die Wohnung rennt.

Wenn eine Katze den Tag über viel schläft, dann staut sich ihre Energie an. Diesen Überschuss an Energie versucht die Mieze dann so schnell wie möglich loszuwerden. Sie folgt meist ihrem ersten Impuls und rennt spontan los.

So kommt es oft vor, dass die Katze ganz entspannt auf dem Boden liegt, bis sie vollkommen unerwartet wie von der Tarantel gestochen durch Wohnung hetzt.

Fehlende Auslastung bzw. ein Energieüberschuss sind mögliche Gründe, warum die Katze abends so aufdreht.