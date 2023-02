Wolfskralle beim Hund: Das solltest Du darüber wissen

Hat Dein Hund eine oder sogar eine doppelte Wolfskralle? Was für manche Hundehalter öfter den Besuch der Tierarztpraxis erfordert, darüber haben andere vielleicht noch nie nachgedacht. Das Wichtigste zur Wolfskralle beim Hund erklärt Dir dieser Hunderatgeber .

Die Wolfskralle ist eine zusätzliche Kralle ohne Funktion an den Hinterläufen des Hundes. © 123RF/ulfwittrock

Bei der Wolfskralle handelt es sich um eine zusätzliche fünfte Kralle, welche sich an der Innenseite der Hinterläufe von einigen Hunden befindet. Manche Hunde bilden sogar zwei zusätzliche Zehen an den Hinterläufen aus, was dann als doppelte Wolfskralle bezeichnet wird.

Die Wolfskralle wird auch Afterkralle oder Afterzehe genannt. Trotz ihres Namens hat die Kralle nichts mit Wölfen zu tun, denn die Wildtiere haben keine zusätzlichen Krallen.

Wolfskrallen sollten nicht mit Daumenkrallen, welche sich an den Vorderbeinen des Hundes befinden, verwechselt werden. Im Unterschied zu den Daumenkrallen erfüllt die Wolfskralle keine Funktion. Hunde nutzen ihre Daumenkrallen, um Gegenstände festzuhalten. Auch berühren Daumenkrallen den Boden, wenn Hunde sehr schnell laufen (Sprint). Die Wolfskralle hat keinen Bodenkontakt.

Eine Wolfskralle kann fest mit dem Knochen verwachsen und durchblutet sein oder einfach beweglich im Gewebe sitzen. Hunde können an beiden oder auch nur an einem Hinterbein Wolfskrallen ausbilden.