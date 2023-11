Richtige Pfotenpflege: So bleiben Hundepfoten samtig weich

Die richtige Pfotenpflege für Hunde ist nicht nur im Winter von Bedeutung. Deswegen verrät dieser Ratgeber, was es das ganze Jahr über zu beachten gilt.

Hunde haben hierfür zwar eine extra dicke Lederhaut an den Pfoten, aber trotzdem sollten folgende Dinge bei der täglichen Routine der Pfotenpflege eines Hundes beachtet werden.

Für einen Test kann man die eigene Hand sieben Sekunden auf den Asphaltboden legen. So bekommt man einen Eindruck, welche Wetterextreme die Hundepfoten verkraften müssen.

4. Schritt: Haare in den Zwischenräumen entfernen. Denn hier können schnell Haarklümpchen entstehen - vor allem durch den Speichel des Hundes.

Risse in den Pfoten eines Hundes bedeuten zunächst einmal nichts Schlimmes. Auf Dauer können sich hier jedoch Bakterien, Viren oder Pilze einnisten. Durch das dauerhafte Schlecken an trockenen und gereizten Pfoten wird der Nährboden für Krankheiten zusätzlich gefördert.

Tipp: Dein Hund knabbert und schleckt ständig an seinen Pfoten herum? Dann kann dies ein deutlicher Hinweis auf eine ernstzunehmende Erkrankung oder eine vernachlässigte Pfotenpflege sein. Mehr dazu unter:

Tobt ein Hund gerne im Schnee herum, dann können sich an den Beinchen und Pfoten auch schnell Eisklumpen sammeln. Sie sollten im Anschluss an eine Gassitour vorsichtig mit lauwarmen Wasser entfernt werden. Wichtig ist es hierbei nicht mit heißen Wasser zu arbeiten, da der Temperaturunterschied von Eis zu Hitze dem Hund Verletzungen zuführen kann.

Rissige und trockene Pfoten sind im Winter an der Tagesordnung. Daher ist eine reichhaltige Pfotencreme aus dem Zoohandel ein absolutes Muss.

Im Sommer ist es besser, Gassirunden auf die Morgen- und Abendstunden zu legen. Dies vermeidet nicht nur eine Überhitzung des Hundekörpers, sondern auch der empfindlichen Pfoten. Der heiße Asphalt kann sich vor allem in den Mittagsstunden als gefährlich erweisen. So kommt es hierbei nicht nur zu trockenen, rissigen Pfoten, sondern auch schnell zu Verbrennungen.

Vaseline, Ringelblumensalbe oder doch lieber ein pflanzliches Öl? Bei rissigen Pfoten können Hausmittel durchaus eine Hilfe sein. Bevor man mit dem Pflegeritual beginnt, ist es jedoch ratsam, die Pfoten ordentlich zu säubern. Die besten Hausmittel bei rissigen Pfoten sind:

Sheaöl



Olivenöl



Kokosöl



Vaseline



Melkfett

Wenn sich ein Hund oft an den Pfoten leckt, können Hausmittel nur bedingt weiterhelfen. In diesem Fall sollte man sich für eine genauere Untersuchung und Diagnose an einen Tierarzt wenden.