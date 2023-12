Darf man Katzen am Schwanz streicheln oder ist das ein Tabu?

Mögen es Katzen am Schwanz gestreichelt zu werden oder gehört er zu den absoluten Tabuzonen? Hier gibts die Antwort.

Warum der Katzenschwanz Tabuzone ist und was beim Streicheln der Samtpfoten sonst noch zu beachten ist, erfährst Du in diesem Streichel-Ratgeber von TAG24.

Aber weshalb sollte man eine Katze nicht an ihrem flauschigen Schwanz streicheln?

Katzen lieben es gestreichelt zu werden, allerdings trifft das nicht auf alle Stellen an ihrem Körper zu.

Selbst ein liebevoll gemeintes Streicheln am Schwanz ist für Katzen eher unangenehm. Der Schwanz einer Katze gehört beim Streicheln also zu den Tabuzonen - genauso wie der Bauch übrigens.

Vor allem Kinder werden immer wieder darauf hingewiesen, Katzen nicht am Schwanz zu packen. Denn oftmals reagieren die Vierbeiner hier sehr empfindlich und können dann auch mal die Krallen ausfahren.

Tipp: Warum Katzen nicht am Bauch gestreichelt werden wollen, wird in folgendem Artikel erklärt:

Am Schwanz einer Katze befinden sich berührungsempfindliche Haarfollikel. Deshalb reagieren Katzen sehr empfindlich, wenn man sie dort streichelt.

Allerdings ist die Berührungsempfindlichkeit am Schwanz von Katze zu Katze unterschiedlich. Auch die Stelle, an der man eine Katze am Schwanz streichelt, kann ausschlaggebend für ihre Reaktion sein.

Berührt man sie oberhalb der Schwanzwurzel, kann es ihr sogar durchaus gefallen dort gestreichelt zu werden. Hier befinden sich Duftdrüsen, die auch an Kopf, Kinn und Wangen liegen und an diesen Stellen werden Katzen besonders gern gestreichelt.