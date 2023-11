Graue Katzen: Vier unglaublich schöne Rassen zum Verlieben

Entdecke graue Katzenrassen, ihre Gemeinsamkeiten und was sie voneinander unterscheidet im TAG24-Ratgeber.

In Hinblick auf die Historie waren die Vorfahren der süßen Samtpfoten allesamt grau. Sie wurden bereits in Ägypten vor tausenden Jahren verehrt. Erst mit dem Voranschreiten verschiedener Züchtungen sind verschiedenste Fellfarben hinzugekommen.

So gut wie jeder hat die kleinen Fellnasen schon einmal in einer Werbung gesehen. Sie sind nicht nur süß, sondern auch sehr anmutig, elegant und sogar etwas mystisch: graue Katzen.

Diese vier Katzenrassen gibt es nur in einer Fellfarbe: grau. Allerdings kristallisiert sich das reine Grau meist erst nach der Zeit als Kitten heraus. Denn oft ist das Fell der kleinen Kätzchen noch gemustert.

Exemplare der Russisch Blau gehören zu den Katzen, die ein sogenanntes doppeltes beziehungsweise zweifaches Fell besitzen. Das bedeutet, dass Deckhaare sowie Unterwolle in gleicher Länge vom Körper abstehen und sich dadurch extrem weich anfühlen. Der Vorteil ist, dass sie somit kaum Haare verlieren und die Fellpflege enorm erleichtert wird.

Sie liebt Struktur und ist sehr intelligent, weshalb sich Intelligenzspielzeuge für diese Rasse besonders gut eignen. Aber auch mit ihrer Bezugsperson liebt sie ausgiebige Spieleinheiten. Am wohlsten fühlt sie sich mit einem vierbeinigen Spielpartner. Man sollte also unbedingt sicherstellen, dass mindestens zwei Katzen im Haushalt leben.

Kartäuser, die bis zu 15 Jahre alt werden, gehören ebenfalls zu den intelligenteren Katzen. Neben Spielen, die ihre Intelligenz fördern, mögen sie auch das Apportieren sehr. Wie viele andere Katzenrassen lieben sie es, ihre Beute zu jagen. Hat man also das passende Spielzeug zu Hause, haben Kartäuser kein Problem damit, als reine Wohnungskatzen zu leben.

Auch bei Kartäusern findet man wieder einen treuen Begleiter zum Schmusen, da diese grauen Katzen viel Aufmerksamkeit von Menschen brauchen. Sie passen sich schnell an neue Umgebungen an und sind sehr entspannt und ruhig. Selbst mit Hunden kommen sie oft gut klar.

In der Kopfform und in der Statur unterscheiden sich Männchen und Weibchen eindeutig voneinander: Während Kater muskulöser und kräftiger sind, haben Katzen ein zierlicheres Erscheinungsbild. Oft erkennt man bei Katern ausgeprägtere Bäckchen. Eines haben Katze und Kater dieser Rasse jedoch gemeinsam: ihre wunderschönen, bernsteinfarbenen Augen.

Entscheidet man sich für eine Nebelung, so zieht eine eher zurückhaltende Katze ein, die eine ruhigere Umgebung bevorzugt. Lärm oder laute Kinderstimmen mag sie eher nicht. Fremde müssen zuerst ihr Herz gewinnen, doch dann zeigt sie ihre sanfte Natur. Zu ihrem Zweibeiner geht die elegante Katze eine starke Bindung ein und auch über einen weiteren Artgenossen, bestenfalls eine zweite Nebelung freut sie sich sehr.

Die Nebelung hat mittellanges Fell. Ihre Haarspritzen besitzen ein sogenanntes "Ticking", sind also silberfarben. Das macht die Optik der Rasse besonders, weil dadurch der Eindruck entsteht, dass ihr Fell silbern schimmert.

Es gibt auch graue Katzen mit etwas längerem Fell - z. B. die Nebelung, die auf einer zufälligen Kreuzung zweier Nachbarskatzen in den USA beruht.

Der Unterschied liegt jedoch darin, dass diese Rassen noch weitere Farbvarianten ihres Fells besitzen können. Die vier vorgestellten Katzenrassen gibt es ausschließlich in Grau.

Die Gesichtsform einer Korat ist unverkennbar. © 123RF / catchyimages

Graue Katzen bringen Glück. Zumindest, wenn man einer thailändischen Sage Glauben schenkt. Dort wurde die Korat nämlich für einige Zeit als Glücksbotin verehrt. In Deutschland ist die Rasse noch nicht sehr verbreitet.

Aussehen

Das Fell der Korat weist drei verschiedene Farbtöne auf: Während es an der Haarwurzel hellblau ist, geht es über in einen schiefer-grauen Ton. An der Spitze ist es, ähnlich wie bei der Nebelung, silber gefärbt. Ihre Fellfarbe wird oft als "regenwolken-grau" beschrieben.

Durch ihr kurzes und sehr dicht am Körper anliegendes Fell verliert diese Rasse kaum Haare.

Charakteristisch für die Korat ist außerdem ihre besondere Gesichtsform durch auseinanderstehende, große, grüne Augen. Sie hat zwar eher einen kompakten Körperbau, ist aber dennoch sehr muskulös und kräftig.

Charakter

Auch die Korat ist ein kleiner Skeptiker, was den Kontakt zu neuen Menschen betrifft, doch auch sie geht mit viel Zeit und Geduld enge Bindungen mit ihren Liebsten ein. Insgesamt ist sie eher etwas schreckhaft. Die Haltung in Familien ist zwar möglich, jedoch sollte sichergestellt werden, dass es nicht zu hektisch und laut wird.

Sie ist menschenbezogen, schmust für ihr Leben gern, aber sie liebt es genau so sehr zu spielen. "Höher, schneller, weiter" ist dabei ihr Motto. Sie liebt es zu toben, zu klettern und mit verschiedene Spielzeuge zu spielen, die ihre Intelligenz fördern. Diese graue Katzenrasse beweist obendrein einen besonders ausgeprägten Seh-, Geruchs- und Hörsinn.

Artgenossen sind für Korats in der Regel kein Problem und sogar erwünscht, allerdings ist sie gern der Mittelpunkt des Geschehens und liebt Aufmerksamkeit. Bekommt sie das Gefühl, weniger als eine andere Katze beachtet zu werden, könnte das zu Eifersucht führen.

Sofern gesundheitlich keine Probleme vorhanden sind, kann eine Korat ein stolzes Alter von bis zu 20 Jahre erreichen.