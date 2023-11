Welche Katzen haben blaue Augen?

Um besser in die Katzenwelt der blauen Augen eintauchen zu können, werden im Folgenden zehn solcher Katzenrassen präsentiert.

Wer sich für solche Fellnasen interessiert, dürfte sich fragen, welche Katzen mit blauen Augen es denn so gibt. Und welche Charaktereigenschaften machen diese Tiere aus?

So attraktiv und anziehend blaue Augen beim Menschen wirken, so werden auch Katzen mit dieser Augenfarbe als besonders schön wahrgenommen.

Welche Katzenrassen blaue Augen haben und was bei Katzen im Zusammenhang mit blauen Augen zu beachten ist, erfährst Du in den folgenden Kurzporträts.

In ihrem Wesen ähnelt sie eher der Siamkatze. So ist sie lebhafter als gewöhnliche Perserkatzen. Ihre Zuneigung widmet sie allerdings nur ihren Vertrauenspersonen.

Sie haben einen runden Kopf, eine kurze Nase und einen stämmigen Körper mit ebenso stämmigen Beinen. Die Himalayakatze erkennt man außerdem an der für Siamkatzen typischen Point-Zeichnung im Gesicht.

Die Ragdoll gehört eher zu den größeren Katzenrassen. Sie hat einen ausgeglichenen und sanftmütigen Charakter. In der Haltung ist sie relativ unkompliziert. Sie kommt zudem gut mit Kindern und Hunden zurecht.

Die Ragdoll ist eine Halblanghaarkatze, die erstmals 1960 in Kalifornien gezüchtet wurde. In den 80er Jahren kam die Katzenrasse aus den USA nach Europa, wo sie sich weiter verbreitete. Auch bei dieser beliebten Katzenrasse kommen Katzen mit blauen Augen vor.

So wird auch die besondere Fellfärbung beeinflusst. Diese gibt es in den Farbvarianten "Seal-Point", "Blue-Point", "Chocolate-Point" und "Lilac-Point".

Die Sibirische Katze ist auch als Sibirische Waldkatze bekannt und zählt zu den größeren Katzenrassen. Blaue Augen sind bei dieser Rasse zwar eine Seltenheit, doch bei einzelnen Tieren zu beobachten.

Die Fellfarbe ist bei Sibirischen Katzen in vielen Farbvarianten möglich. Am häufigsten sieht man sie mit einem Fell in "Braun-Tabby".

Sibirische Katzen sind verspielt und bewegungsfreudig. Außerdem gelten sie als gesellig, weshalb man eine Sibirische Katze nur dann allein halten sollte, wenn sie keine Wohnungskatze ist.