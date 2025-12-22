Katze hat Lametta gefressen: Was Du jetzt unbedingt tun solltest

Katzen lieben Lametta. Doch das Spiel mit der Weihnachtsbaum-Deko ist gefährlich. Tipps, wenn die Katze Lametta gefressen hat jetzt auf TAG24!

Alles, was raschelt und dazu noch glitzert, übt auf Katzen einen besonderen Reiz aus - dazu gehört auch das Lametta am Weihnachtsbaum! Warum Du Deine Katze daran hindern solltest, Lametta zu fressen, erklärt Dir TAG24. Weitere interessante Themen rund um Katzen findest Du im Katzenratgeber.

Lametta ist gefährlich für Katzen

Katzen lieben es, mit Lametta zu spielen. Das kann schlimm enden! © 123RF/ukususha Das Spiel mit dem Christbaumschmuck kann für die Samtpfoten schnell lebensbedrohlich werden. Besonders gefährlich ist es, wenn Katzen Lametta fressen. Verschluckt die Mieze Lametta, kann das zu Darmverschluss, Schnittverletzungen, Erstickung oder Vergiftung führen, was für das Tier tödlich enden kann. Folglich sollte man möglichst verhindern, dass sie Mieze Lametta frisst. Am besten ist es, wenn man als Katzenhalter beim Baumschmuck auf die glitzernden Fäden verzichtet. Katzenratgeber Wie sehen Katzen die Welt: Grau und unscharf oder doch in Farbe und HD? Hat die Katze Lametta gefressen, zählt nur noch eins: Die Weihnachtsdeko muss so schnell wie möglich wieder aus der Katze heraus!

Katze hat Lametta gefressen - Das ist zu tun

Hat die Katze ein wenig Lametta gefressen, sollte man erstmal Ruhe bewahren und beobachten, wie es dem Tier ergeht. Macht die Katze einen gesunden Eindruck, sollte man lediglich überprüfen, ob das Lametta bei den nächsten Stuhlgängen der Mieze mit dabei ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann man ein paar Hilfemaßnahmen ergreifen oder gleich den Tierarzt aufsuchen.

Tipps, wenn die Katze Lametta gefressen hat

1. Tipp: Es empfiehlt sich, der Katze zunächst Katzengras anzubieten. Erbricht das Tier anschließend die Fäden, ist dies der einfachste und zugleich sicherste Weg, die Fremdkörper wieder aus dem Körper zu entfernen. 2. Tipp: Sollte das nicht helfen, kann es helfen, einen Teelöffel Paraffinöl unter das Futter zu mischen. Da das Öl nicht vom Darm aufgenommen wird, sorgt es für eine gleitfähigere Darmpassage, sodass die zusammengeballten Fäden leichter ausgeschieden werden können. 3. Tipp: Falls auch das erfolglos bleibt, empfiehlt es sich als letzte Möglichkeit, eine kleine Menge Sauerkraut unter das Nassfutter zu mischen. Dieses verbindet sich mit dem Lametta und regt dadurch die Darmtätigkeit an.

Vergiftung der Katze durch Lametta

Hat die Katze zu viel Lametta gefressen, besteht die Gefahr einer lebensbedrohlichen Vergiftung. Mögliche Symptome einer Vergiftung bei Katzen: Appetitlosigkeit

Teilnahmslosigkeit

geringerer Kotabsatz

Erbrechen

Durchfall

übermäßiges Speicheln

Zittern, Krämpfe, Schwanken

Atemprobleme

Unruhe Man sollte das Tier gut beobachten und bei den Anzeichen einer Vergiftung den Tierarzt aufsuchen.

Lametta und ähnliche Dekoration kann Katzen gefährlich werden, daher sollte man in dieser Zeit vorsichtig sein. © 123RF/infinityyy

FAQ zu Katzen und Lametta

Ist Lametta giftig für Katzen? Ob Lametta giftig für Katzen ist, hängt davon ab, woraus das Lametta besteht. Altes Lametta aus Blei ist in jedem Fall giftig für Katzen. Auch ist es grundsätzlich gefährlich, wenn Katzen Lametta fressen, weil das zu einem Darmverschluss oder inneren Verletzungen führen kann. Was tun, wenn die Katze Lametta gefressen hat? Hat die Katze Lametta gefressen und es geht ihr so weit gut, dann kann man abwarten, ob sie es von selber ausscheidet. Macht die Katze einen kranken Eindruck, sollte man sie umgehend zum Tierarzt bringen. Wie lange dauert es, bis eine Katze den Fremdkörper ausscheidet? Fremdkörper scheiden Katzen normalerweise innerhalb von 24 bis 36 Stunden aus. Wer sich unsicher ist, sollte die Mieze tiermedizinisch untersuchen lassen.