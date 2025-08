Weltkatzentag 2025: Warum ist der Tag der Katze so wichtig?

Ein Hoch auf die beliebtesten Haustiere Deutschlands: Katzen! Am 8. August wird der Internationale Tag der Katze gefeiert und das aus gutem Grund. Welche Bedeutung der Weltkatzentag hat, erklärt Dir TAG24.

Der Tag der Katze am 8. August lenkt die Aufmerksamkeit der Katzenliebhaber auf alle wichtigen Themen aus der Welt der Katzen.

Dass Katzen in Deutschland und vielen Teilen der Welt sehr beliebte Haustiere sind, hat sowohl Vorteile als auch Nachteile.

An diesem Aktionstag dreht sich alles um die süßen Stubentiger und Katzenartigen, verbunden mit deren Schutz. Viele Unternehmen beteiligen sich mit Aktionen wie der "Wahl der schönsten Katze Deutschlands" am Weltkatzentag.

Der Internationale Tag der Katze, kurz Tag der Katze, auch Internationaler Katzentag oder Weltkatzentag genannt, findet jährlich am 8. August statt.

Am Tag der Katze gilt es, ein Bewusstsein für die Probleme zu schaffen und mögliche Lösungswege aufzuzeigen, damit Katzen und Katzenartige auch in Zukunft noch ein Teil dieser Welt sind.

In vielen Fällen ist der Mensch für die Bedrohung der Wildkatzen verantwortlich. Beispielsweise ist der Bestand der südostasiatischen Flachkopfkatze durch die Umwandlung von Wäldern in Plantagen, die Trockenlegung für die Landwirtschaft, die Umweltverschmutzung sowie die exzessive Jagd, das Holzfällen und die Fischerei abnehmend. Deshalb wird die Katze auf der Roten Liste der IUCN als stark gefährdet eingestuft.

So befassen sich viele Aktionen der Tier- oder Umweltschutzorganisationen am Weltkatzentag mit wichtigen Themen wie Qualzucht, illegalen Tierhandel, artgerechte Haltung, Tierschutz sowie vom Aussterben bedrohte Wild- und Großkatzen.

Der Tag der Katze dient nicht nur dazu, das Zusammenleben mit dem beliebten Haustier zu feiern. Vielmehr soll der Aktionstag auch auf die Missstände in der Katzenhaltung und die mögliche Gefährdung von Katzenartigen sowie die damit verbundene Verantwortung des Menschen aufmerksam machen.

Der Internationale Tag der Katze wurde im Jahr 2002 ins Leben gerufen. Wessen Initiative der Aktionstag war, ist nicht eindeutig geklärt. In diesem Zusammenhang wird aber die Tierschutzorganisation "International Fund for Animal Welfare" (IFAW) oft genannt.

Nur der Dosenöffner? So sehen Katzen Menschen

Der Tag der Katze am 8. August ist eine wunderbare Gelegenheit, um sich bei all den Menschen auf der Welt zu bedanken, die ihre Zeit der Verbesserung des Lebens von Katzen widmen.

Z - Zusammenhalt: Tritt mit anderen Katzenhaltern und Tierfreunden in Kontakt, um den Katzentag zu feiern.

K - Kaffee: Trinke einen Kaffee mit Freunden in einem Katzen-Café.

E - Entdeckung: Spaziere durch Deine Nachbarschaft und entdecke, in welchem Haushalt eine Katze lebt.

I - Information: Finde heraus und informiere andere, wo die Missstände in der Katzenhaltung und im Tierschutz liegen.

F - Foto : Teile Fotos und/oder Videos von Katzen auf den Social-Media-Plattformen oder sende sie an Deine Lieben.

Was macht man am Weltkatzentag?

Der Internationale Tag der Katze ist ein Aktionstag, um die Liebe zu Katzen zu feiern und auf Missstände in der Katzenhaltung und die Gefährdung Katzenartiger aufmerksam zu machen. Am Weltkatzentag versuchen Tierschutzvereine, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass die Katzenhaltung auch die Verantwortung für die Tiere bedingt. Katzenhalter können diesen Tag mit ihrer Fellnase und ihren Lieblingsmenschen feiern.

Wann ist Katzentag in Deutschland?

Der Tag der Katze wird in Deutschland jährlich am 8. August gefeiert. Für Katzenhalter besonders interessant ist, dass einige Unternehmen an diesem Tag auch Werbe- und Rabattaktionen durchführen.

Wo wird Katzentag gefeiert?

Der Weltkatzentag am 8. August wird in zahlreichen Ländern, darunter Deutschland, Österreich, die Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien, gefeiert. Einige Länder feiern ihren eigenen Tag der Katze, z. B. Japan am 22. Februar.