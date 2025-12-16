Gefährlicher Weihnachtsbaum: Sind Nadelbäume giftig für Katzen?

Ob alle Tannenbäume giftig für Katzen sind und wie Du Deinen Weihnachtsbaum vor Katzen schützt, erklärt Dir TAG24.

Von Clara Danneberg

Blinkende Lichter, bunte Kugeln und der Duft von Tannennadeln machen den Weihnachtsbaum für Katzen zu einem verlockenden Spielzeug, das sie nur allzu gern auch einmal anknabbern. Warum man das unbedingt verhindern sollte und wie man den Weihnachtsbaum vor Katzen schützen kann, erklärt Dir TAG24. Mehr zum Wohlergehen einer Mieze erfährst Du unter Katzengesundheit.

Sind Tannenbäume giftig für Katzen?

Die meisten Nadelhölzer sind giftig für Katzen. © 123RF/infinityyy Die meisten Nadelhölzer, darunter Kiefern, Eiben und Lebensbäume (Thuja), und die in den Nadeln enthaltenen ätherischen Öle sind für Katzen giftig. Eine Ausnahme bilden die beliebte Nordmanntanne und Fichte, welche zwar nicht giftig, aber trotzdem potenziell gefährlich sind. Außerdem können handelsübliche Weihnachtsbäume mit Pestiziden belastet sein, wie beispielsweise der Bund 2023 in einer Stichprobe herausfand. Pestizide können die Gesundheit von Mensch und Tier gefährden. Frisst eine Mieze die schwerverdaulichen, spitzen und eventuell giftigen Nadeln eines Baumes, kann das zu Reizungen, Magenproblemen und Vergiftungserscheinungen wie Erbrechen oder Teilnahmslosigkeit führen. Wer eine Katze hat und einen Weihnachtsbaum aufstellen möchte, sollte sich das also gut überlegen.

Gefahr für Katzen: Der Weihnachtsbaum

Abgesehen davon, dass der Baum an sich sowie eventuelle Pestizide giftig für eine Katze sein können, gehen vom Weihnachtsbaum noch andere Gefahren aus. Für viele Katzen ist ein Weihnachtsbaum ein verlockend riechender und blinkender Kletter- bzw. Kratzbaum, in den sie sehr gerne hineinspringen. Die wackelnden Weihnachtsbaumkugeln regen den Spieltrieb der Katze zusätzlich an. Steht der Baum nicht stabil genug, könnte er samt Katze durch deren Kletteraktionen umfallen. Glaskugeln und andere Ornamente könnten dadurch zu Bruch gehen, was nicht nur ärgerlich ist, sondern auch eine potenzielle Verletzungsgefahr für die Mieze darstellt. Echte Kerzen sollte man generell von Katzen fernhalten, weil sie sich daran verbrennen oder sie umstoßen und so ein Feuer in der Wohnung entzünden können. Knabbert die Katze am Kabel oder den Lampen einer Lichterkette, dann besteht die Möglichkeit eines Stromschlags. Wenngleich manche Katzeneltern das Verhalten ihrer Mieze total süß finden, sollte man die Katze lieber nicht zu nah an den Weihnachtsbaum lassen.

Weihnachtsbaum für Katzen

Auch wenn man eine Mieze hat, muss man nicht gänzlich auf einen Weihnachtsbaum verzichten. Wer eine ungiftige Sorte und einen Nadelbaum mit Bio-Siegel ohne Pestizide wählt, diesen entsprechend schmückt und schützt, kann mit Baum und Katze Weihnachten feiern.

Wichtiger Hinweis: Auch bei der restlichen Dekoration ist Vorsicht geboten, denn dekorative Pflanzen wie Weihnachtsstern, Mistelzweige, Stechpalmen und Eibe sind ebenfalls giftig für Katzen.

Weihnachtsbaum katzensicher machen

Hat man sich dazu entschieden, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, dann gilt es, diesen vor der Katze zu sichern, um auch das Tier selbst vor möglichen Gefahren und Verletzungen zu schützen. Stabilität Bereits beim Kauf gilt es, einen ungiftigen Nadelbaum zu wählen, den man gut stabilisieren kann. Bei kleinen und kompakten Bäumen ist das meist etwas leichter. Zum Aufstellen empfiehlt sich ein schwerer und standfester Ständer, sodass der Baum möglichst nicht umkippt, sollte die Mieze doch mal dagegen springen. Standort Der Standort des Baumes sollte so gewählt sein, dass es die Katze möglichst schwer hat, ihn zu erreichen. Die flauschigen Bewegungskünstler nutzen die Fensterbank, Schränke und anderes Mobiliar gerne mal als Sprunghilfe. Folglich sollte der Abstand zum Nadelbaum möglichst groß sein. Es empfiehlt sich, dass der Raum, in dem der geschmückte Baum steht, verschließbar ist, sodass die Katze nie unbeaufsichtigt damit ist. Baumschmuck Auf Lametta, Glaskugeln und leicht zerbrechliche Ornamente sollte man lieber verzichten, wenn man eine Mieze hat. Stattdessen kann man den Baum mit Dekoelementen aus Holz, Stroh, Papier, Stoff und Filz schmücken. Echte Kerzen gehören generell nicht in die Nähe von Katzen, weshalb sie auch auf dem Weihnachtsbaum nichts zu suchen haben. Entscheidet man sich für eine Lichterkette, dann ist darauf zu achten, dass die Mieze nicht an den Kabeln und Lichtern knabbern kann. Trinkschutz Nutzt man einen Christbaumständer mit Wasser, dann sollte die Katze nicht daraus trinken können. Mit einem Beutel, einem Karton oder Folie lassen sich die Öffnungen recht leicht abdecken. Reinigung Verliert der Baum Nadeln, dann gehören diese möglichst schnell beseitigt, sodass die Katze keine Gelegenheit hat, diese zu fressen. Es kann helfen, der Katze parallel zum neuen Baum eine Ablenkung durch ein zusätzliches Spielzeug, einen Kratzbaum oder einen Topf mit Katzengras zu bieten, sodass der Weihnachtsbaum nicht mehr das Spannendste im Raum ist.

Mit einfachen Maßnahmen kann man den Weihnachtsbaum katzensicher machen. © 123RF/lanasham, TAG24/CB

Alternative zum Weihnachtsbaum für Katzen

Den Baum vor der Katze zu schützen, kann sehr nervig, teuer und anspruchsvoll sein. Wer den ganzen Stress leid ist, kann auf Alternativen zum Weihnachtsbaum zurückgreifen. Eine große Freude für eine Katze zur Weihnachtszeit ist ein weihnachtlicher Kratzbaum. Im Handel sind verschiedene Modelle im weihnachtlichen Design erhältlich. Es gibt auch spezielle Katzentunnel, die man um den Fuß des Baumes legt. Alternativ kann man eine Katzenhöhle oder einen Kratzbaum mit katzenfreundlichen Materialien weihnachtlich gestalten.

Im Handel sind weihnachtliche Kratzbäume für Katzen in verschiedenen Ausführungen erhältlich. © TAG24/CD

Tipp: Wem ein schöner Blick auf den Baum reicht, kann diesen geschmückt auf den Balkon stellen und die Tür stets geschlossen halten.

FAQ zu Katzen und Weihnachtsbäumen

Was passiert, wenn Katzen Tannennadeln fressen? Katzen sollten möglichst keine Tannennadeln fressen, weil diese giftig sein können und schwer verdaulich sind. Zudem können spitze und harte Tannennadeln die inneren Organe der Mieze verletzen, wenn sie diese frisst. Wie kann ich meine Katze vom Weihnachtsbaum fernhalten? Möchte man die Katze vom Weihnachtsbaum fernhalten, dann kann es helfen, die Katze vom Baum abzulenken. Ein spannendes Spielzeug, ein neuer Kratzbaum oder Ähnliches sorgen dafür, dass der Baum nicht mehr das Interessanteste im Raum ist. Ist ein Tannenbaum gefährlich für Katzen? Von einem Tannenbaum gehen für Katzen verschiedene Gefahren aus. Zum einen kann der Baum an sich giftig sein. Zum anderen besteht eine hohe Verletzungsgefahr, wenn der Baum umfällt. Warum liegen Katzen gerne unterm Weihnachtsbaum? Katzen liegen gern unter dem Weihnachtsbaum, weil sie sich dort sicher und behütet fühlen. Außerdem sind die funkelnden Lichter, die wackelnden Kugeln und der einzigartige Duft des Baumes für Miezen sehr reizvoll.