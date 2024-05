Spüren Katzen gute Menschen? Der Faktencheck

Manchmal hat es den Anschein, als würden Katzen spüren, was im Menschen vorgeht. Würde dies der Wahrheit entsprechen, hieße das, dass Katzen wissen, welche Menschen wirklich gut sind. TAG24 geht für Dich der Frage nach, ob Katzen die wahre Natur eines Menschen erkennen können.

Man kann das Forschungsergebnis auch so interpretieren, dass Katzen Menschen als gut empfinden, wenn sie ihnen Aufmerksamkeit und Zuneigung schenken.

Ein Experiment im Rahmen der Studie bestand darin, dass man eine Katze zu einer für sie fremden Person in einen Raum brachte. Die Katze wurde zwei Minuten lang von der Person ignoriert. Anschließend konnte die Person die Katze weiterhin ignorieren oder mit ihr interagieren, indem sie das Tier streichelt, sie beim Namen nennt oder mit ihr redet.

Hierfür besonders interessant ist die von Krystin R. Vitale geleitete Studie , in welcher auch das Verhalten von Katzen gegenüber fremden Menschen erforscht wurde. Untersucht wurden 46 Katzen, wovon 23 aus dem Tierheim stammten und 23 ein festes Zuhause hatten.

Es kann aber auch sein, dass sich die Katze genau die Person aussucht, die eigentlich keine Katzen mag, weshalb sie auch nicht versucht, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. In diesem Fall ist es eben jene Gelassenheit und Ruhe, welche die Katze anziehend findet.

Was genau eine Katze an einer Person nicht mag, variiert von Tier zu Tier.

Kommt jemand Fremdes in einen Katzenhaushalt, dann verstecken sich viele Miezen erst einmal. Das liegt nicht daran, dass die Person eine negative Ausstrahlung besitzt, sondern daran, dass es eine neue und beängstigende Situation für die Katze ist. Die meisten Stubentiger brauchen etwas Zeit, um aus ihrem Versteck zu kommen und die fremde Person kennenzulernen.

Fazit

Katzen spüren, welche Menschen ihnen zugetan sind und welche nicht. Im Umgang mit einer Katze kann man durchaus den ersten Annäherungsversuch machen, sollte die Mieze aber niemals bedrängen.

In der Regel signalisieren Katzen deutlich, wen oder was sie als angenehm empfinden und wer oder was ihnen missfällt.