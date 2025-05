Grüne Oase für Deine Mieze: Wie wird Dein Garten katzensicher?

Wer eine Katze am Beginn der Gartensaison teilhaben lassen möchte, sollte ein paar Vorkehrungen treffen. Deswegen verrät TAG24 wie man einen Garten katzensicher machen kann.

Stark befahrene Straßen, der Hund vom Nachbarn und Artgenossen sind potenzielle Bedrohungen für den Stubentiger. Bestenfalls hält sich eine Katze also nur auf dem eigenen Grundstück auf, weshalb man den Garten ausbruchssicher gestalten sollte.

Will man das Revier der Katze auf den Garten erweitern, sollte man diesen entsprechend vorbereiten. Es gilt, potenzielle Gefahren ausfindig zu machen und zu beseitigen.

Katzen sind intelligente und abenteuerlustige Tiere, die viel Beschäftigung, Abwechslung und Bewegung brauchen. All das und noch viel mehr hat ein Garten für Katzen zu bieten.

Was Du machen musst, damit Deine Katze nur in Deinem Garten bleibt, sicher ist und sich dort wohlfühlt, erfährst Du im Folgenden.

Soll sich die Katze nur im Garten aufhalten, dann muss dieser schlupflochfrei und in entsprechender Höhe umzäunt sein. Bei guter Gesundheit können Katzen bis zu zwei Meter hochspringen. Außerdem nutzen sie Bäume, Regenrinnen und andere Erhöhungen, um über den Zaun zu gelangen.

Wer seinen Garten für die Katze freigeben möchte, sollte sich zuerst überlegen, ob die Katze nur in den Garten darf oder vollständigen Freigang bekommt.

Eine Variante wäre es, einen Katzenzaun zu installieren. Dabei handelt es sich um einen meist zwei Meter hohen Zaun, an dessen Oberkante nach innen gebogene Stangen als Überkletterschutz angebracht sind. Zwischen diesen Stangen wird Maschendraht oder ein Katzennetz gespannt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Zäune im Fachhandel, um Miezen am Verlassen des Grundstücks zu hindern.

Wichtiger Hinweis: Obwohl man ihn im Handel kaufen kann, ist der unsichtbare Katzenzaun in Deutschland laut Tierschutzgesetz § 3 Nummer 11 für Katzen und Hunde verboten. Dass die Katze beim Passieren des Drahts im Boden über ihr Halsband einen Elektroschock bekommt, ist tierschutzwidrig. Folglich darf man einen Garten nicht mit Strom katzensicher machen.

Man sollte auch bedenken, in welchen Bäumen Vögel brüten, und diese entsprechend vor der Katze schützen.

Lässt man eine Katze in den Garten, muss man damit rechnen, dass sie auf alle Bäume klettert. Dabei ist es egal, wie groß und stabil der Baum ist, sie wird es bei jedem versuchen. Zudem besteht das Risiko, dass eine Mieze den Baum zwar hoch, aber nicht mehr herunterkommt.

Baut man Nutzpflanzen an, sollte man diese mit Gittern, Gewächshäusern oder Hochbeeten vor Katzen schützen. Ebenfalls hilfreich ist es, einer Katze interessante Alternativen zum Graben, Erkunden und Spielen zu bieten.

Hat eine Katze Zugang zum Garten, kann es passieren, dass sie Beete verwüstet. Vielleicht haben Mäuse, Maulwürfe, Igel oder andere Tiere dort ihre Spuren hinterlassen, sodass die Erde besonders spannend riecht und die Mieze zu graben beginnt. Außerdem verrichten manche Fellnasen ihr Geschäft bevorzugt in der Erde.

Für eine Katze birgt ein Garten zahlreiche Gefahren, die es zu beseitigen gilt. Anderenfalls könnte der Ausflug ins Grüne für die Fellnase tödlich enden.

Giftige Pflanzen

Zum einen sollte man sich informieren, welche Pflanzen für Katzen giftig sind. Dazu zählen zum Beispiel Azalee, Begonie, Buchsbaum, Chrysanthemen, Efeu, Eibe, Eisenhut, Engelstrompete, Fingerhut, Goldregen, Lilie, Maiglöckchen, Oleander, Osterglocke, Rhododendron und Rittersporn. Entweder man entfernt die Pflanzen oder man schützt sie so, dass die Mieze nicht daran knabbern kann.

Verletzungsgefahr

Es besteht das Risiko, dass sich eine Katze an scharfen Gartengeräten, instabilen Holzstapeln oder gar Scherben verletzt. Bevor man die Katze in den Garten lässt, sollte alles so gesichert bzw. weggeräumt sein, dass keine Gefahr mehr besteht.