Gurken für Katzen: Gesundes Leckerli oder besser tabu?

Ob Gurken für Katzen gesund sind, erfährst Du im Katzenratgeber. Informiere Dich, wie viel Gurke Katzen fressen dürfen.

Von Clara Danneberg

Knabbert die kleine Fellnase neugierig eine Gurke an, dann ist das kein Problem, oder? Ob Katzen Gurken fressen dürfen, erfährst Du in diesem Artikel. Was eine Katze fressen darf, erfährst Du unter Katzenernährung.

Dürfen Katzen Gurken fressen?

Katzen können Gurken fressen, wenn sie das in Maßen tun. © 123RF/lekcej Da Gurken zu etwa 95 Prozent aus Wasser bestehen, liegt der Gedanke nahe, ob man das Gemüse den meist trinkfaulen Katzen als Snack anbieten kann. Ganz allgemein gilt: Katzen dürfen Gurken fressen, wenn sie das in Maßen tun. Auch wenn Gurke nicht giftig für Katzen ist, sollte man bei der Fütterung Vorsicht walten lassen. Frisst eine Katze zu viel Gurke, kann das zu Problemen bei der Verdauung führen. Auch sind Katzen reine Fleischfresser und theoretisch nicht auf pflanzliche Nahrungsmittel angewiesen. Man sollte sich also vorher genau überlegen, ob es überhaupt sinnvoll ist, der Katze Gurke zum Fressen zu geben.

Gurke für Katzen

Es kann für Katzen vorteilhaft sein, Gurke zu fressen. Der Verzehr von Gurken birgt aber auch einige Risiken, die man nicht unterschätzen sollte.

Vorteile von Gurken für Katzen

Flüssigkeitszufuhr Wenn eine Katze zu wenig trinkt, dann können wasserreiche Snacks wie Gurke helfen, den Wasserbedarf zu decken. Man sollte dem Tier aber nicht zu viel Gurke geben. Dass die Katze wenig trinkt, kann auch ein Anzeichen für eine Erkrankung sein, weshalb der Besuch beim Tierarzt ratsam ist. Wenig Kalorien Gurken gelten als sehr figurfreundlich, weil sie kalorienarm sind und weder Fette noch Zucker enthalten. Wer eine übergewichtige Mieze hat, kann ihr ein kleines Stück geschälte Gurke als Belohnung anbieten. Nährstoffe Gurken liefern kleine Mengen an Vitamin K, Vitamin C und Kalium, die positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Mieze haben können. Bekommt die Mieze hochwertiges Futter, ist es unnötig, ihr zusätzliche Nährstoffe zu geben.

Wenn überhaupt, dann sollten Katzen Gurken nur ohne Schale fressen. © 123RF/lightspruch

Das ist schlecht an Gurke für Katzen

Verdauungsprobleme Da Katzen eigentlich reine Fleischfresser sind, ist ihr Körper auch nicht auf die Verdauung von pflanzlichen Stoffen ausgelegt. Nimmt die Mieze größere Mengen Gurken zu sich, dann kann das zu Durchfall und anderen Verdauungsproblemen führen. Besonders empfindliche Katzen vertragen überhaupt keine Gurke. Schale Bei handelsüblichen Gurken ist es möglich, dass die Schalen Pestizide oder andere Chemikalien enthalten. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, der Katze, wenn überhaupt, nur geschälte Gurke zu geben. Zubereitungsart Im Gegensatz zu frischen und unverarbeiteten Gurken können Gewürz- und Salzgurken sowie eingelegte Gurken oder Ähnliches für Katzen durchaus giftig sein. Besonders problematisch sind die darin enthaltenen Gewürze wie Salz, Zwiebel- oder Knoblauchpulver, die Katzen keinesfalls fressen sollten.

Katze mit Gurke füttern

Möchte man testen, ob die Katze Gurke mag, dann sollte man nur richtig frische Gurken in guter Qualität wählen. Die Gurke vorher waschen, schälen und in kleine Stücke schneiden. Für den Anfang empfiehlt es sich, der Mieze nur ein kleines Stück Gurke anzubieten, um zu sehen, wie sie und ihre Verdauung darauf reagieren. Wenn die Mieze Gurke mag und verträgt, dann kann man ihr manchmal ein kleines Stück ohne Schale anbieten. Ein fester Bestandteil im Ernährungsplan der Katze sollte Gurke nicht werden.

Zu viel Gurke kann bei Katzen zu Verdauungsproblemen führen. © 123RF/sytnik

FAQ zu Gurken für Katzen

Wie viel Gurke dürfen Katzen fressen? Wenn überhaupt, dann sollte man Katzen nur ab und zu ein kleines Stück geschälte Gurke geben. Als ein regelmäßiger Bestandteil des Speiseplans einer Katze sind Gurken jedoch nicht geeignet. Warum frisst meine Katze Gurken? Zeigt die Mieze Interesse an Gurke, dann mag sie wahrscheinlich einfach den Geruch und die Textur beim Kauen. Katzen schmecken nicht wie Menschen. Auch sind sie von Natur aus reine Fleischfresser und fressen Gemüse nur aus Neugier. Können Katzen von Gurken Durchfall bekommen? Frisst eine Katze zu viel Gurke, kann das zu Durchfall und anderen Verdauungsbeschwerden führen. Auch sollten Katzen Gurken nur geschält fressen, weil die Schale schwerer zu verdauen ist und möglicherweise Pestizide oder andere Chemikalien enthält. Sind Gewürzgurken gut für Katzen? Katzen sollten nur frische, unverarbeitete Gurken fressen. Saure, eingelegte, zuckerhaltige, gewürzte und salzige Gurken enthalten viel Salz, sauren Essig und Gewürze, die schädlich bzw. giftig für Katzen sind.

Fazit