Wie kann man ein Katzengeschirr anlegen und die Katze daran gewöhnen?

Um einer Katze ein Katzengeschirr anlegen zu können, braucht man Geduld und Mitgefühl. Wie man am besten vorgeht, verrät TAG24. ✓Tipps ✓Anleitung

Von Judith Wagner

Wenn man einer Katze ein Katzengeschirr anlegen will, kann das zu einer herausfordernden Aufgabe werden. Bevor man ihre Krallen in der eigenen Haut spürt und sie beleidigt abdampft, sollte man sie lieber schrittweise an das Katzengeschirr gewöhnen. Mit der richtigen Taktik wird das problemlos funktionieren.

Wer seiner Samtpfote ein Katzengeschirr anlegen will, muss nur ein paar clevere Tricks beachten. © 123RF/izmeda Eine Sache vorweg: Katzen sind keine Hunde und der Anblick von Katzen, die an der Leine geführt werden, ist für viele skurril. Doch unter gewissen Umständen kann eine Katzenleine durchaus Sinn ergeben. Das ist z. B. der Fall, wenn man eine Katze an eine neue Umgebung gewöhnen möchte. Sofern es sich um eine nicht kastrierte Katze handelt, besteht in einigen Bundesländern sogar eine Leinenpflicht. In solchen Fällen sollte man einer Katze also ein Katzengeschirr anlegen. Katzenratgeber Katze chippen: So sinnvoll und günstig ist der Mikrochip für Freigänger Damit auch Deine Katze das Katzengeschirr annimmt und es sich um ihren Körper legen lässt, solltest Du Dich an die folgenden Tipps zur Eingewöhnung halten. Mehr Artikel rund um das Leben mit Samtpfötchen gibt's auf der Themenseite "Katzenratgeber".

Katzengeschirr anlegen: 5 Tipps zur Eingewöhnung

Bei der Gewöhnung ans Katzengeschirr sollte man sehr vorsichtig vorgehen. Denn die Katze muss sich in der Regel zunächst mit dem Katzengeschirr vertraut machen, ehe sie es akzeptiert.

1. Tipp: Lasse Deine Katze das Geschirr erkunden

Bevor man beginnt, der Katze das Geschirr anzulegen, sollte man sie das Katzengeschirr erst mal beschnuppern lassen. So kann sie es in aller Ruhe erkunden und für sich entdecken.

2. Tipp: Hole Dir jemanden zur Hilfe

Zu zweit fällt das Anlegen des Katzengeschirrs leichter. Am besten holt man also einen Freund zur Hilfe, der die Katze sanft am Oberkörper festhält, damit sie nicht die Flucht ergreift oder mit ihren Krallen ausholen kann.

Besonders leicht fällt es einer Katze, sich an das Katzengeschirr zu gewöhnen, wenn sie noch ein Kitten ist. © 123RF/yuliyamovchan

3. Tipp: Lege das Katzengeschirr korrekt an

Je nachdem, für welches Katzengeschirr man sich entscheidet, legt man zuerst die Schlaufe um den Kopf der Katze und dann um ihren Körper oder ausschließlich um ihren Körper. Danach muss man nur noch die Schnallen schließen. Ganz wichtig ist, dass das Katzengeschirr eng genug am Körper sitzt, damit es nicht unangenehm reibt.

Extra-Tipp: Belohne Dein Kätzchen mit einem Leckerli, und zwar jedes Mal, nachdem es sich das Katzengeschirr hat anlegen lassen. So wird Deine Samtpfote das Anlegen mit etwas Positivem verbinden.

Für das Gassigehen bietet sich z. B. ein solches Katzengeschirr mit Weste an. © 123RF/svetilos

4. Tipp: Gehe mit Deiner Katze erst mal nur in der Wohnung Gassi

Nachdem man einer Katze das Katzengeschirr zum ersten Mal angelegt hat, sollte man nicht sofort mit ihr aus dem Haus gehen. Stattdessen sollte man sie in der Wohnung an der Leine umherführen und beobachten, wie sie damit zurechtkommt. Die erste Gassi-Runde in der Wohnung sollte nicht länger als zehn Minuten andauern. Eine derartige Runde sollte man zwei bis dreimal wiederholen, bevor es dann raus ins Grüne geht.

5. Tipp: Sei geduldig mit Deiner Katze

Auch wenn sich die Katze nicht auf Anhieb mit dem Katzengeschirr anfreunden will, ist es wichtig, dass man geduldig bleibt. Man sollte ihr die Zeit geben, die sie braucht, um sich an das Katzengeschirr zu gewöhnen. Das fällt ihr leichter, wenn sie nach jedem Spaziergang ein köstliches Leckerli bekommt.

Welches Katzengeschirr sollte ich kaufen?

Katzengeschirr ist nicht gleich Katzengeschirr. Beim Kauf eines Katzengeschirrs hat man die Wahl zwischen unterschiedlichen Modellen. Entweder man entscheidet sich für ein Riemengeschirr oder für eine Weste. Achte darauf, dass sich die Schnallen gut verschließen lassen und das Katzengeschirr ausbruchsicher ist. Außerdem sollte das Modell aus einem bequemen Material gefertigt sein und gut sitzen. Weitere Tipps und passende Modelle zum Direktshopping gibt es unter: >>>Katzengeschirr: Welches ist am besten für Katzen?

Fazit: Mit Geduld und Sensibilität gewöhnt man Katzen ans Geschirr