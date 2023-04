Hund und Katze aneinander gewöhnen: So klappt die Zusammenführung

Doch diese Szenarien zeigen sich in der Regel nur, wenn die beiden sich nicht kennen. Es ist durchaus möglich, Hund und Katze aneinander zu gewöhnen.

Hunde sind Katzen meist überlegen. In seltenen Fällen setzt sich eine Katze aktiv gegen einen größeren Hund zur Wehr und geht in Angriffsstellung.

Freilaufende Katzen halten in der Regel großen Abstand vor bellenden Rivalen. Wenn sie sich begegnen, dann heißt es für die Katze: schnell hoch auf den Ast eines Baumes und in Sicherheit begeben.

In der Natur ist der Hund ein natürlicher Feind der Katze. Der Hund stammt vom Wolf ab und eine Wildkatze ist für ihn ein perfektes Beutetier. Kommt es in der Wildnis zu einer Begegnung der beiden, wird die Katze immer versuchen, vor dem Hund zu fliehen und der Hund wird immer versuchen, die Katze zu jagen. Die Vorstellung von einem friedlichen Zusammenleben von Hund und Katze ist in der freien Wildbahn undenkbar.

Auch in der Kommunikation sind Hund und Katze grundverschieden. Während ein Hund vor Freude mit dem Schwanz wedelt, wedelt eine Katze mit dem Schwanz, wenn ihr Jagdtrieb geweckt wird. Hunde empfinden es als Bedrohung, wenn sie angestarrt werden - Katzen starren hingegen aus Zuneigung oder wenn sie an etwas interessiert sind.

Im häuslichen Zusammenleben mit Menschen sieht es allerdings anders aus. Vor allem, wenn die Tiere von klein auf gemeinsam miteinander aufwachsen, können sie lernen, das Verhalten des anderen richtig zu interpretieren. Häufig wird deshalb empfohlen, Hunde und Katzen schon als Jungtiere zusammenzuführen.

Doch auch im Erwachsenenalter ist es noch möglich, dass sich Hund und Katze aneinander gewöhnen, insofern Du die richtigen Bedingungen für ein friedliches Zusammenleben schaffst.