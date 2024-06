Wachstumsphasen von Katzen: Wann sind Katzen ausgewachsen?

Kleine Katzenbabys sind so niedlich. Leider bleiben die Miezen nicht für immer klein, sondern werden ziemlich schnell erwachsen. Wann genau Katzen ausgewachsen sind, erfährst Du in diesem Artikel.

Die meisten Katzen sind ausgewachsen, wenn sie zwölf Monate alt sind. © unsplash/little plant

Wer ein Kitten hat, stellt sich sicherlich die Frage, wann die Katze ausgewachsen ist.

In der Regel sind Katzen nach zwölf bis 15 Monaten ausgewachsen.

Wann genau Katzen vollständig entwickelt sind, ist von Rasse zu Rasse unterschiedlich. Auch Geschlecht und Gewicht des Tieres spielen bei der Entwicklung wichtige Rollen.

In Bezug auf die Entwicklung und das Wachstum einer Katze ist das erste Lebensjahr am wichtigsten.

Aber wie genau entwickelt sich eine Katze in dieser Zeit und was sollte man in den verschiedenen Wachstumsphasen beachten?