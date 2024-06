Point-Katzen: Diese Rassen haben ein dunkles Gesicht

Die sogenannten Point-Katzen sehen durch ihr im Verhältnis zur Fellfarbe dunkles Gesicht aus, als würden sie eine Maske tragen. Was Point bei verschiedenen Katzenrassen zu bedeuten hat, erklärt Dir TAG24.

Die Katzenrasse Birma gehört zu den typischen Point-Katzen. © 123RF/vadimborkin

Spricht man von Point-Katzen bzw. Colourpoint-Katzen, ist keine bestimmte Rasse gemeint. Der Begriff bezieht sich auf die Farbe und Zeichnung des Katzenfells.

Point-Katzen besitzen ein helles Körperfell und dunkle Abgrenzungen, die als Points bezeichnet werden. Typische Vertreter der Point-Katzen sind Siamkatzen, Ragdoll und Birma-Katzen.

Dabei sind die kälteren Körperstellen, also die Beine, die Ohren, der Schwanz und das Gesicht der Katze, dunkel gefärbt. Man spricht auch davon, dass die Katze eine Maske trägt.

Was das Besondere an Rassen mit Point-Zeichnung ist, erfährst Du in diesem Artikel.