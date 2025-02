Dunkle Eleganz: Was macht schwarze Katzen so besonders?

Schwarze Katzen sind seit Jahrhunderten von Aberglauben und Mythen umgeben. Viele glauben noch immer, dass diese eleganten Tiere Unglück bringen. Was Katzen mit schwarzem Fell so besonders macht und welche Katzenrassen schwarz sind, erklärt Dir TAG24.

Es gibt jedoch Rassen, bei denen Schwarz öfter auftritt als bei anderen. Bei manchen Rassen kommt schwarzes Fell hingegen so gut wie nie vor.

Wer eine schwarze Katze als Haustier möchte, kann aus verschiedenen Rassen wählen. Schwarzes Fell ist eine häufige Farbvariante, die nicht unbedingt an eine bestimmte Katzenrasse gebunden ist.

Welche Farbe das Fell einer Katze hat, bestimmen ihre Gene. Dabei sind Form, Menge, Größe und Art der Melanin-Pigmentteilchen, die in Katzenhaaren enthalten sind, entscheidend.

Die Augenfarbe einer Katze kann ebenfalls ein auffälliges Merkmal bei Stubentigern sein. So ist es auch bei der Bombay-Katze, deren goldgelben oder kupferfarbenen Augen einen intensiven Kontrast zu ihrem schwarzen Fell bilden.

Bei der Bombay-Katze werden die Gene für die schwarze Fellfarbe dominant vererbt. Sind die Gene vorhanden, dann setzen sie sich also immer durch.

Die Bombay-Katze wurde in den 1950er Jahren in den USA gezüchtet. Weil man eine Hauskatze wollte, die aussieht wie ein Mini-Panther, kreuzte man schwarze amerikanische Kurzhaarkatzen mit dunkelbraunen Burma-Katzen.

Hinweis: Es gibt Katzenrassen wie die York Chocolate, deren Fell manchmal schwarz aussieht. Die eigentliche Farbe des Fells ist aber ein dunkles Schokoladenbraun. So war es übrigens auch bei der ausgestorbenen Rasse Chantilly Tiffany.

Schwarze Katzen sind robuster als Katzen mit anderen Fellfarben. Forscher des National Institute of Health fanden heraus, dass das Gen, das für die schwarze Fellfarbe verantwortlich ist, die Katze auch vor bestimmten Krankheiten schützt.

Es gibt immer noch Menschen, die glauben, dass schwarze Katzen Unglück bringen. Dieser Aberglaube beruht auf verschiedenen historischen und kulturellen Annahmen. Im Mittelalter beispielsweise wurden Katzen oft mit Hexen und schwarzer Magie in Verbindung gebracht.

Sie wurden als Begleiter des Teufels sowie böser Dämonen oder Geister angesehen. In vielen Kulturen galt es zudem als schlechtes Omen, wenn eine schwarze Katze den eigenen Weg kreuzte.

Allerdings existieren auch gegenteilige Ansichten. Im alten Ägypten wurden schwarze Katzen beispielsweise verehrt, weil man glaubte, sie repräsentierten die Göttin der Fruchtbarkeit und Geburt.

In Japan bedeutet der Anblick einer schwarzen Katze Glück in der Liebe, was sich vor allem auf Singles bezieht. Außerdem sind sie dort ein Zeichen für Reichtum und Wohlstand.