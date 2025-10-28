Warum beißt sich Deine Katze beim Putzen ins Fell? TAG24 erklärt, was es bedeutet, wenn Katzen sich beißen und wann Du zum Tierarzt musst.

Von Clara Danneberg

Katzen putzen sich sehr gerne und ausgiebig. Dabei kann es schon mal vorkommen, dass sich eine Katze nicht nur leckt, sondern auch ins Fell beißt. Was dieses Verhalten zu bedeuten hat, erklärt Dir TAG24. Weitere spannende Artikel findest Du auch unter: Katzenverhalten.

Katze beißt sich beim Putzen ins Fell

Katzen beißen sich beim Putzen ins Fell, um dieses zu reinigen. © 123rf/ingusk Wer seine Mieze hin und wieder beim Putzen beobachtet, konnte bestimmt schon einmal feststellen, dass sich die Katze beim Lecken gelegentlich ins Fell beißt. Das im ersten Augenblick vielleicht etwas befremdliche Verhalten hat für Katzen durchaus seinen Sinn. Katzen beißen sich beim Putzen ins Fell, um Knoten oder Schmutz zu entfernen. Hört die Katze allerdings nicht damit auf, sich zu beißen, dann leidet sie möglicherweise unter Juckreiz oder einer Erkrankung. Manche Katzen entwickeln sogar eine Art Zwangsstörung und beißen sich das Fell regelrecht aus.

Katze beißt sich zwanghaft

Wenn eine Katze gar nicht mehr aufhört, sich zu beißen, dann sollte man genauer hinsehen, weil die Mieze ein gesundheitliches Problem haben könnte.

Stress

Ist eine Katze gestresst oder ängstlich, dann könnte sie zwanghaftes Verhalten entwickeln, z. B. exzessives Lecken und Beißen. Man sollte den möglichen Stressauslöser finden und diesen minimieren bzw. beseitigen.

Parasiten

Eine mögliche Ursache für Juckreiz der Katze sind Flöhe, Milben, Hautpilz oder andere Parasiten. Weitere Anzeichen für einen Parasitenbefall sind ständiges Kratzen, stumpfes Fell und Haarausfall. Lesetipp zur ersten Hilfe: Flöhe bei Katzen bekämpfen: Diese Hausmittel helfen wirklich.

Kratzt und beißt sich eine Katze zwanghaft, dann deutet das darauf hin, dass sie ein gesundheitliches Problem hat. © 123RF/gbylhfrjdcrbq

Erkrankung

Juckreiz und Hautirritationen können bei Katzen auch Anzeichen für Hormonstörungen, Mangelerscheinungen und andere Stoffwechselstörungen sowie für Autoimmunerkrankungen sein. Wenn sich die Katze zwanghaft beißt, sie sich das Fell ausreißt und vielleicht sogar Wunden entstehen, dann sollte man sie in einer Tierarztpraxis vorstellen.